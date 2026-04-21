Fum dens și flăcări în Capitală: Hipodromul de pe Calea Orheiului a luat foc

Un incendiu a izbucnit astăzi în apropiere de strada Petricani din Capitală. Potrivit imaginilor, arderea ar avea loc la hipodromul de pe strada Calea Orheiului.

„În după amiaza zilei de 21 aprilie 2026 pompierii din capitală au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Calea Orheiului 88/B.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:08. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un hambar de pe teritoriu unui grajd de cai.

La fața locului au fost îndreptate 5 echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins un hambar cu suprafața de circa 100 m2. Totodată, pompierii au stabilit că nu există risc de răspândire a flăcărilor.

Incendiul a fost localizat la ora 15:30. Victime nu au fost raportate”, se arată în comunicatul emis de IGSU.