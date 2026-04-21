Raport Amnesty International: Libertăți restrânse și abuzuri nesancționate în Moldova

Dreptul la libertatea de exprimare și la întruniri pașnice a fost restrâns în mod arbitrar, iar cazurile de tortură și alte forme de tratament abuziv, inuman sau degradant nu au fost sancționate. Totodată, lipsa de răspundere pentru abuzurile comise anterior a rămas o problemă, se arată într-un raport al Amnesty International Moldova pentru anul 2025.

Documentul arată că anumite decizii și măsuri ale autorităților au afectat activitatea mass-media și au ridicat probleme legate de transparență și de respectarea garanțiilor legale. În același timp, presa rămâne vulnerabilă, iar unele instituții se confruntă cu presiuni politice și dificultăți financiare.

Raportul semnalează că tortura și alte forme de rele tratamente continuă să fie raportate în locurile de detenție, iar anchetele nu duc întotdeauna la sancțiuni. Lipsa de răspundere pentru abuzuri mai vechi rămâne o problemă persistentă, se arată în raport.

Totodată, sunt menționate și restricții în domeniul drepturilor persoanelor LGBTI, precum și decizia de interzicere a avortului medicamentos prin telemedicină, adoptată fără consultări extinse cu specialiștii și societatea civilă.

În regiunea transnistreană, situația este descrisă ca fiind mai restrictivă, cu limitări asupra libertății presei și noi reguli care reduc spațiul de exprimare publică și afectează activitatea jurnaliștilor.

Pe plan mai larg, raportul indică dificultăți economice și provocări în domeniul schimbărilor climatice, care încetinesc progresul Republicii Moldova în atingerea obiectivelor asumate.