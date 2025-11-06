Funcții importante doar pentru oamenii buni. Victor Agrici, numit de Igor Grosu în funcția de secretar general

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului.

Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Parlamentului în cadrul ședinței de astăzi.

În prezent este consilier în Cabinetul Președintelui Parlamentului. Începând cu anul 2019, a fost șef de Cabinet al Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” și consilier în Cabinetul vicepreședintelui Parlamentului.

Conform Regulamentului Parlamentului, Secretarul general al Parlamentului se numeşte în funcţie de către Preşedintele Parlamentului, cu consultarea prealabilă a Biroului permanent şi cu avizul Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi. În exercitarea atribuțiilor, Secretarul general este responsabil de asigurarea bunei activități a organelor de lucru ale Parlamentului.