Secretul unei recolte bogate: Cum să cureți zmeura toamna

Curățarea zmeurii toamna este una dintre cele mai importante lucrări pentru a avea o recoltă bogată anul viitor. Iată cum se curăță corect zmeura toamna, pas cu pas, în funcție de tipul de zmeura (remontant sau neremontant).

Zmeur neremontant – rodește o singură dată pe an, vara (iunie–iulie).

Zmeur remontant – rodește de două ori pe an, o dată vara și o dată toamna.

Tăierea la zmeurul neremontant

După recoltare (toamna, după căderea frunzelor), taie toți lăstarii care au rodit până la nivelul solului.

Aceștia se recunosc pentru că sunt lemnificați, mai închiși la culoare și au resturi de fructe pe ei. Lasă 6–8 lăstari tineri/vigurosi pe tufă, de 1 an, care vor rodi anul viitor. Taie toate mlădițele subțiri, bolnave sau rupte. Scurtează vârfurile lăstarilor tineri cu 15–20 cm, ca să se fortifice rădăcina. Adună și arde resturile tăiate, pentru a evita răspândirea bolilor.

Tăierea la zmeurul remontant

Ai două opțiuni, în funcție de cum vrei să fructifice:

Pentru o singură recoltă toamna: taie toți lăstarii complet, la nivelul solului , după ce frunzele cad. Primăvara vor răsări lăstari noi care vor rodi toamna următoare.

taie , după ce frunzele cad. Primăvara vor răsări lăstari noi care vor rodi toamna următoare. Pentru două recolte (vară + toamnă): păstrează lăstarii tineri care nu au rodit încă, îi scurtezi puțin (15–20 cm) și elimini doar tulpinile vechi, uscate sau afectate.

Lucrări suplimentare de toamnă

Curățare teren: îndepărtează frunzele uscate și buruienile.

îndepărtează frunzele uscate și buruienile. Fertilizare: adaugă compost sau gunoi de grajd bine descompus (2–3 kg/m²).

adaugă compost sau gunoi de grajd bine descompus (2–3 kg/m²). Mulcire: pune un strat de 5–10 cm de paie, frunze sau rumeguș pentru protecție peste iarnă.

pune un strat de 5–10 cm de paie, frunze sau rumeguș pentru protecție peste iarnă. Udare: o udare adâncă la final de toamnă (înainte de îngheț) ajută rădăcinile să treacă mai bine iarna.

o udare adâncă la final de toamnă (înainte de îngheț) ajută rădăcinile să treacă mai bine iarna.