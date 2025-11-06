Mercur Retrograd din Noiembrie 2025: Cum influențează fiecare Zodie
Cum va influenţa Mercur retrograd din 9–29 noiembrie 2025 fiecare zodie, conform astrologilor:
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)
Mercur retrograd îţi aduce întârzieri în carieră şi confuzii în comunicarea cu şefii.
Evită impulsivitatea la serviciu; ai răbdare şi revizuieşte planurile de viitor.
Recomandare: nu semna contracte noi până după 1 decembrie.
♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)
Posibile neînţelegeri în cuplu sau în parteneriate de afaceri.
Fii atent la documente, clauze şi la modul în care îţi exprimi emoţiile.
Recomandare: renegociază, dar nu decide definitiv.
♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)
Mercur e planeta ta guvernatoare, aşa că efectele sunt mai puternice.
Posibile erori de comunicare, e-mailuri ratate, confuzii în planurile de călătorie.
Recomandare: reorganizează-ţi timpul şi revizuieşte obiectivele profesionale.
♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)
Se reactivează probleme legate de finanţe sau datorii.
Poţi regăsi o veche colaborare sau o sursă de venit uitată.
Recomandare: evită investiţii majore până în decembrie.
♌ Leu (23 iulie – 22 august)
Comunicarea în cuplu e testată; e timpul pentru clarificări.
Fii atent la promisiuni făcute la cald.
Recomandare: ascultă mai mult, vorbeşte mai puţin.
♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)
Mercur e şi planeta ta — deci atenţie sporită!
Poţi simţi oboseală mentală, dezorganizare sau neînţelegeri la muncă.
Recomandare: ia o pauză, reevaluează obiceiurile zilnice.
♎ Balanţă (23 septembrie – 22 octombrie)
Fii atent la cheltuieli şi decizii legate de bani.
Se pot reîntoarce persoane din trecut cu „oferta vieţii”.
Recomandare: gândeşte de două ori înainte să accepţi o propunere.
♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)
Retrogradarea e în semnul tău o parte din perioadă — aduce introspecţie şi reevaluare personală.
Poţi simţi nevoia să te izolezi pentru claritate mentală.
Recomandare: curăţă trecutul, dar nu lua decizii radicale.
♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)
Confuzii în comunicare şi neînţelegeri în călătorii sau studii.
Posibil să reiei o idee veche de proiect sau un vis abandonat.
Recomandare: aşteaptă după 1 decembrie pentru lansări.
♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)
Se pot reactiva tensiuni în cercul de prieteni sau echipa de lucru.
E un moment bun pentru a revizui planurile de carieră.
Recomandare: clarifică rolurile şi responsabilităţile.
♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)
Mercur retrograd afectează comunicarea profesională.
Posibile întârzieri în proiecte sau neînţelegeri cu superiorii.
Recomandare: evită decizii publice sau anunţuri importante.
♓ Peşti (19 februarie – 20 martie)
Efecte asupra călătoriilor, studiilor şi credinţelor personale.
O fostă relaţie poate reapărea pentru clarificări emoţionale.
Recomandare: priveşte totul ca pe o lecţie spirituală, nu ca pe un pas înapoi.