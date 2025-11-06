Mercur Retrograd din Noiembrie 2025: Cum influențează fiecare Zodie

Cum va influenţa Mercur retrograd din 9–29 noiembrie 2025 fiecare zodie, conform astrologilor:

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Mercur retrograd îţi aduce întârzieri în carieră şi confuzii în comunicarea cu şefii.

Evită impulsivitatea la serviciu; ai răbdare şi revizuieşte planurile de viitor.

Recomandare: nu semna contracte noi până după 1 decembrie.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Posibile neînţelegeri în cuplu sau în parteneriate de afaceri.

Fii atent la documente, clauze şi la modul în care îţi exprimi emoţiile.

Recomandare: renegociază, dar nu decide definitiv.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Mercur e planeta ta guvernatoare, aşa că efectele sunt mai puternice.

Posibile erori de comunicare, e-mailuri ratate, confuzii în planurile de călătorie.

Recomandare: reorganizează-ţi timpul şi revizuieşte obiectivele profesionale.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Se reactivează probleme legate de finanţe sau datorii.

Poţi regăsi o veche colaborare sau o sursă de venit uitată.

Recomandare: evită investiţii majore până în decembrie.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Comunicarea în cuplu e testată; e timpul pentru clarificări.

Fii atent la promisiuni făcute la cald.

Recomandare: ascultă mai mult, vorbeşte mai puţin.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Mercur e şi planeta ta — deci atenţie sporită!

Poţi simţi oboseală mentală, dezorganizare sau neînţelegeri la muncă.

Recomandare: ia o pauză, reevaluează obiceiurile zilnice.

♎ Balanţă (23 septembrie – 22 octombrie)

Fii atent la cheltuieli şi decizii legate de bani.

Se pot reîntoarce persoane din trecut cu „oferta vieţii”.

Recomandare: gândeşte de două ori înainte să accepţi o propunere.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Retrogradarea e în semnul tău o parte din perioadă — aduce introspecţie şi reevaluare personală.

Poţi simţi nevoia să te izolezi pentru claritate mentală.

Recomandare: curăţă trecutul, dar nu lua decizii radicale.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Confuzii în comunicare şi neînţelegeri în călătorii sau studii.

Posibil să reiei o idee veche de proiect sau un vis abandonat.

Recomandare: aşteaptă după 1 decembrie pentru lansări.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Se pot reactiva tensiuni în cercul de prieteni sau echipa de lucru.

E un moment bun pentru a revizui planurile de carieră.

Recomandare: clarifică rolurile şi responsabilităţile.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Mercur retrograd afectează comunicarea profesională.

Posibile întârzieri în proiecte sau neînţelegeri cu superiorii.

Recomandare: evită decizii publice sau anunţuri importante.

♓ Peşti (19 februarie – 20 martie)

Efecte asupra călătoriilor, studiilor şi credinţelor personale.

O fostă relaţie poate reapărea pentru clarificări emoţionale.

Recomandare: priveşte totul ca pe o lecţie spirituală, nu ca pe un pas înapoi.