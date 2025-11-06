Trei din zece moldoveni trăiesc în sărăcie absolută

Trei din zece moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută. Chiar dacă sărăcia se va reduce, această problemă nu va dispărea din Moldova în următorii ani.

În sate rata sărăciei depășește 40%. Decalajele economice și sociale în mediul rural față de zonele urbane sunt tot mai mari.

Creșterea costurilor de trai, plecarea tinerilor peste hotare și accesul limitat la servicii de sănătate și educație contribuie la agravarea situației. Iar lipsa oportunităților economice și pensiile insuficiente determină tot mai muli cetățeni să migreze.

„Sărăcia rurală devine o barieră structurală pentru dezvoltare”, a concluzionat Victor Ursu, cu mențiunea că investițiile în infrastructura rurală și crearea de locuri de muncă la sate pot preveni migrația spre orașe.

Potrivit studiului IDIS, sărăcia a evoluat semnificativ în două decenii, fiind influențată de factori economici externi și politici interne. După criza din 2009, nivelul sărăciei a scăzut, dar problema a persistat.

Remitențele și asistența socială, principalele surse de ajutor al populației vulnerabile, au suportat schimbări. În 2022 remitențele au crescut cu 8,3% până la 1,8 miliarde de dolari, în 2023 ritmul s-a redus.

Participarea scăzută pe piața muncii rămâne o provocare. În 2024, rata de ocupare a fost de 42,7%, sub media regională de peste 60%. Totodată, ponderea persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei a crescut de la 31,6 la 33,6%, iar migrația tinerilor de 20–39 de ani se menține ridicată, se arată în studiul IDIS.