Vasile Costiuc: Doi frați fermieri din Leova, condamnați pe nedrept

Doi frați fermieri din raionul Leova ar fi fost condamnați pe nedrept la ani de închisoare, potrivit președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Deputatul spune că sentința ar fi fost emisă conform unor articole de lege abrogate și cere intervenția instituțiilor statului.

Este cazul fraților Ion și Vasile Grosu, agricultori din satul Filipeni, condamnați pe 5 mai de Judecătoria Hâncești la 7 și 8 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce ar fi obținut fraudulos subvenții de la AIPA în valoare de circa 800.000 de lei.

Dosarul este „fabricat” și constituie un atac asupra agricultorilor, afirmă Vasile Costiuc. În cadrul unei conferințe de presă, susținută de politician împreună cu soția unuia dintre fermieri, reprezentanți ai Asociației Forța Fermierilor, aceștia au reclamat ignorarea demersurilor și întârzierea apelului în instanța de la Chișinău până în decembrie.

Liderul Partidului „Democrația Acasă” a anunțat că va solicita vizitarea Penitenciarului nr. 13, pentru verificarea condițiilor de detenție, va informa ambasadele și instituțiile internaționale despre acest caz de „încălcare a drepturilor omului”.