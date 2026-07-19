Un număr mare de africani au fost recrutați prin înșelăciune de Rusia pentru a lupta în Ucraina. Apeluri sfâșietoare de pe linia frontului

Un număr „alarmant” de cetăţeni din Botswana sunt obligaţi să lupte în uniformă rusă în războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei, după ce au căzut în capcana unor stratageme de recrutare înşelătoare, a anunţat, sâmbătă, guvernul din Botswana, citat de AFP.

În ultimele luni, mai multe ţări africane au semnalat că unii dintre cetăţenii lor au fost induşi în eroare pentru a lupta în rândurile armatei ruse şi că mulţi dintre aceştia şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă, scrie news.ro.

Apeluri sfâșietoare de pe linia frontului

„Rapoarte recente indică faptul că numărul cetăţenilor din Botswana atraşi prin înşelăciune în astfel de aranjamente creşte într-un ritm alarmant”, a anunţat Ministerul Relaţiilor Internaţionale din Botswana într-un comunicat. Odată ajunşi la faţa locului, „sunt obligaţi să participe la lupte active”, a explicat aceeaşi sursă.

„Ministerul continuă să primească apeluri sfâşietoare de la cetăţeni din Botswana care se află deja pe linia frontului, descriind condiţiile periculoase cu care se confruntă”. Comunicatul nu precizează câţi cetăţeni din Botswana se află în Rusia sau în Ucraina.

Recrutarea africanilor în războiul din Ucraina

La jumătatea lunii februarie, colectivul „All Eyes on Wagner” a publicat numele a peste 1 400 de africani pe care Moscova i-a recrutat între ianuarie 2023 şi septembrie 2025 pentru a lupta în Ucraina, adăugând că peste 300 dintre aceştia au decedat.

Cele mai mari contingente proveneau din Egipt, Camerun şi Ghana, potrivit colectivului. Mai multe ţări din sudul Africii au semnalat, de asemenea, recrutarea cetăţenilor lor de către Rusia.