Militar în termen din Bălți, internat în stare gravă după un accident cu motocicleta

Un militar în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a fost implicat într-un accident rutier. Tânărul se afla în permisie și conducea o motocicletă.

Potrivit unui comunicat al Armatei Naționale, accidentul s-a produs în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă, raionul Hâncești.

Militarul a intrat cu motocicleta într-un automobil parcat pe marginea carosabilului.

În urma impactului, tânărul a fost transportat la Spitalul Raional Hâncești. Acesta a fost internat în Secția de Reanimare, în stare gravă.

Rudele militarului au fost informate despre cele întâmplate.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul sunt investigate de organele competente. Armata Națională a precizat că va reveni ulterior cu informații suplimentare.