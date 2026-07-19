Grosu îl apără pe tânărul din PAS angajat fără studii: A promovat idei inovative

Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat angajarea vicepreședintelui PAS Youth, Bogdan Zgherea, la Ministerul Culturii, cu un salariu anual de aproximativ 300.000 de lei. Deși a recunoscut că angajarea unei persoane fără studiile necesare a fost o greșeală, Grosu a criticat ceea ce a numit „o tendință foarte nocivă de linșare a tinerilor”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană” de la Moldova 1, după ce Igor Grosu a fost întrebat ce părere are despre cazul care a provocat mai multe semne de întrebare în spațiul public.

„Eu aici aș dori să separăm două lucruri. Pe partea pur legală, într-adevăr, m-am interesat și eu, s-a comis acea încălcare încă de către ministrul precedent, de a angaja o persoană fără studii. Aici, într-adevăr, este o greșeală, chiar dacă a pornit, probabil, din dorința de a le oferi o șansă tinerilor să se manifeste”, a declarat liderul PAS.

Totodată, Grosu a afirmat că îl cunoaște pe Bogdan Zgherea și a enumerat mai multe proiecte la care acesta ar fi contribuit în cadrul Ministerului Culturii.

„Eu îl cunosc pe acest tânăr. A promovat idei foarte inovatoare în Ministerul Culturii: voucherul cultural, «Hai acasă de Crăciun» și multe alte inițiative curente, relațiile cu partenerii internaționali, ceea ce ține de atragerea investițiilor și altele”, a spus Grosu.

Președintele Parlamentului a precizat că aspectul juridic al angajării trebuie analizat separat, însă a îndemnat societatea să nu-i descurajeze pe tinerii care aleg să rămână în Republica Moldova.

„Repet, este partea juridică, pe care trebuie să o punem deoparte, și a doua: din păcate, eu văd o tendință foarte nocivă de linșare a tinerilor. Despre mărimea retribuției, evident că putem discuta și putem compara cu alte salarii din sistemul culturii, dar, în același timp, rugămintea este să nu descurajăm tinerii, pentru că ei au decis să rămână în țară, nu au ales să plece peste hotare”, a menționat Igor Grosu.

În opinia sa, noua Lege a salarizării trebuie să asigure mai multă echitate, întrucât sistemul actual ar fi devenit disproporționat și dezechilibrat. Grosu a oferit drept exemplu inclusiv situația din Parlament, unde unele funcții de consilier sau funcționar ar fi remunerate mai bine decât cea de președinte al Legislativului.

„Despre salarii trebuie să avem o discuție, iar Legea salarizării trebuie să vină cu mai multă echitate în sistem, pentru că, de-a lungul anilor, acesta s-a disproporționat și s-a dezechilibrat. Și la mine, în Parlament, sunt situații în care funcția pe care o dețin este remunerată mult mai modest decât funcția unor consilieri din cabinetul meu sau a unor funcționari ai Parlamentului”, a afirmat liderul PAS.

Potrivit lui Grosu, statul trebuie să stabilească o ierarhie clară a salariilor, indiferent de persoanele care ocupă temporar anumite funcții.

„Să nu personalizăm funcțiile. Trebuie să facem o ierarhie în acest stat, indiferent cine s-ar afla într-o funcție sau alta”, a adăugat acesta.Igor Grosu a vorbit și despre dificultățile instituțiilor publice de a atrage specialiști, în special în domeniul tehnologiilor informaționale, în condițiile concurenței salariale cu sectorul privat.

„De exemplu, în domeniul IT nu vei găsi un specialist cu 20.000 de lei, credeți-mă, nici cu 1.500 de euro, pentru că suntem în competiție cu sectorul privat. Acolo, dă Doamne ca salariile să fie de la 1.500 de euro, dar ele pornesc de la 2.000. Dacă vrem să nu ne pice bazele de date de la FISC, Vamă sau din alte sisteme, avem nevoie de specialiști, pe care trebuie să-i plătim bine”, a conchis președintele Parlamentului.