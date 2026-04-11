Gabriel Călin, condamnat la 5 ani de închisoare, cu suspendare, pentru finanțare ilegală și spălare de bani

Liderul Partidului Uniunea Creștin Socială din Moldova, Gabriel Călin, a fost condamnat de prima instanță la 5 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Sentința a fost suspendată condiționat, fiind stabilit un termen de probațiune de cinci ani.

Sentința a fost pronunțată la 8 aprilie de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.