Ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană și de alți parteneri occidentali ajunge în regiunea transnistreană prin mecanisme indirecte, fără a fi transferat în bugetul administrației locale. Potrivit unui raport privind activitatea economică din 2025, publicat de structurile de la Tiraspol la începutul lunii aprilie, regiunea ar fi beneficiat de aproximativ 6,3 milioane de euro sub formă de granturi, provenite de la UE și de la guvernele Suediei, Regatului Unit și Germaniei.

Deși aceste sume sunt menționate în documentul oficial, ele nu sunt administrate direct de autoritățile din regiune. Fondurile sunt alocate pentru proiecte concrete și sunt gestionate de organizații internaționale sau neguvernamentale care implementează programele la nivel local. Banii rămân în conturile acestor entități și sunt utilizați exclusiv pentru realizarea activităților planificate, fără a fi integrați în bugetul regiunii.

Unul dintre cele mai importante instrumente de finanțare este programul european „Măsuri de promovare a încrederii” (EU Confidence Building Measures), lansat în 2009 și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Acesta vizează atât malul drept, cât și malul stâng al Nistrului și sprijină proiecte în domenii precum infrastructura socială, sănătatea, educația, cultura, mediul și dezvoltarea afacerilor.

În cadrul acestui program, antreprenorii au beneficiat de granturi și consultanță pentru extinderea activității și accesul la piețe externe, iar comunitățile locale au primit sprijin pentru modernizarea instituțiilor publice. De-a lungul timpului, au fost renovate școli, grădinițe, centre medicale și case de cultură, fiind susținute totodată inițiative în turism, agricultură, industrii creative și mass-media.

Printre proiectele majore se numără lucrările de restaurare a Cetății Tighina, unde, în perioada 2021–2023, au fost consolidate structuri aflate în pericol, restaurate turnuri și modernizate sistemele de drenaj. Pentru această intervenție, Uniunea Europeană a alocat peste 1,4 milioane de euro.

Programul a finanțat și alte lucrări de conservare a patrimoniului, inclusiv la mănăstirea rupestră din Țîpova, turnul clopotniței din Vadul lui Rașcov, ruinele Marii Sinagogi din Rașcov și o clădire istorică din Tighina. Bugetul estimat pentru fiecare dintre aceste obiective este de aproximativ 72.000 de euro.

De la lansare, programul a parcurs șase etape, dintre care cinci au fost finalizate, iar cea de-a șasea este în derulare până în 2026. În total, fără a converti valutele, programul a mobilizat cel puțin 13,79 milioane de euro și 27,71 milioane de dolari.

O altă inițiativă relevantă este EU4Trade / Ready4Trade, orientată spre susținerea exporturilor și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Finanțat de Uniunea Europeană, Regatul Unit și Suedia, programul a oferit, din 2020, sprijin financiar pentru 66 de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului. Aceștia au beneficiat de granturi pentru achiziția de echipamente, implementarea tehnologiilor eficiente energetic, dezvoltarea de produse și extinderea pe piețele externe. În cadrul unui apel de proiecte, zece inițiative au fost susținute cu până la 15.000 de dolari fiecare, dintr-un buget total de 150.000 de dolari.

Sprijinul european include și intervenții în domeniul energetic și umanitar. În februarie 2025, Uniunea Europeană a alocat aproximativ 20 de milioane de euro pentru asigurarea livrărilor de gaz în regiune, în contextul unei crize energetice. Ulterior, a fost propus un nou pachet de 60 de milioane de euro, însă această ofertă nu a primit un răspuns din partea autorităților de la Tiraspol.

Deși implementarea proiectelor este realizată de organizații externe, acestea nu pot fi desfășurate fără acordul structurilor locale. În regiune funcționează o comisie specială, afiliată așa-numitului minister de externe, care analizează și aprobă inițiativele finanțate din exterior. Astfel, accesul la finanțare internațională este condiționat de acceptul autorităților locale.

În pofida acestui mecanism, asistența europeană a continuat să ajungă în regiune inclusiv în perioade dificile, cum a fost criza energetică, fiind direcționată în special către proiecte sociale și umanitare. În același timp, raportul pentru anul 2025 indică faptul că resursele bugetului local au fost utilizate inclusiv pentru investiții în companii asociate holdingului „Sheriff”.