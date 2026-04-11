Kremlinul admite că premierul ungar va pierde alegerile: Nu au putut face nimic

Autoritățile ruse se pregătesc pentru înfrângerea partidului Fidesz, al actualului premier maghiar, Viktor Orban, la alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie, au declarat două surse apropiate Kremlinului pentru publicația rusă independentă Meduza.

„Chiar și cu sprijinul nostru, nu au putut face nimic”, a declarat una din sursele citate.

Pierderea alegerilor parlamentare din Ungaria de către Viktor Orban va fi astfel prezentată de propaganda Kremlinului drept o „revoluție portocalie” realizată cu sprijinul Uniunii Europene.

„La început, existau speranțe că Orban și specialiștii săi vor putea întoarce rezultatul și să câștige alegerile parlamentare. Ulterior, victoria lui Orban a început să fie privită ca un scenariu deziderabil. Acum, (Kremlinul) recunoaște că nici acest lucru nu se va întâmpla”, a precizat, sub anonimat, o sursă apropiată de administrația prezidențială rusă.

Financial Times și Washington Post au dezvăluit sprijinul acordat de Moscova lui Viktor Orban pentru ca partidul premierului maghiar să câștige aceste alegeri parlamentare de duminică.

Experți și strategi politici ruși au aprobat astfel un plan de îmbunătățire a scorului electoral al partidului lui Orban, Fidesz.

Planul prevedea promovarea imaginii lui Orban pe rețelele sociale ca un „lider puternic, cu prieteni din întreaga lume”, concomitent cu lansarea de atacuri cibernetice îndreptate împotriva principalului rival politic – partidul Tisza condus de Peter Magyar, prezentat drept o „marionetă a UE”.

Ambasada Rusiei la Budapesta a negat informațiile și a precizat că nu intervine în niciun fel în campania electorală din Ungaria.

„Desigur, nu există un management al campaniei lui Orban din partea Kremlinului, dar există o asistență acordată pe rețelele sociale”, a precizat una din sursele citate de Meduza.

Ungurii sunt chemați la urne pe 12 aprilie pentru ceea ce va fi, probabil, cel mai important scrutin din Ungaria de la căderea comunismului. Nu vor vota însă într-o competiție corectă, relatează Politico într-o analiză a sistemului electoral de la Budapesta. De când este la putere, din 2010, premierul Viktor Orban s-a asigurat că terenul electoral este puternic înclinat în favoarea sa și Fidesz.

După ce Orban a câștigat ultimele alegeri libere și corecte ale Ungariei în 2010, a început rapid să pună bazele victoriilor ulterioare. A redus dimensiunea Parlamentului și a împărțit țara în 106 circumscripții uninominale, care diferă semnificativ ca mărime. Cele mai mari sunt în bastioanele opoziției, iar cele mai mici în zonele loiale Fidesz. Alte 93 de mandate sunt alocate proporțional, pe liste de partid. În 2024 au avut loc noi ajustări ale circumscripțiilor din Budapesta, unde opoziția este mai puternică.

Politico a dezvăluit existența unei rețele de boți ai Moscovei, mobilizați în campania electorală din Ungaria: la mijlocul lunii martie, o rețea rusească de boți a început să promoveze o narațiune falsă și incendiară – un clip video produs „mșecherește” a început să circule pe Twitter și i-a fost atribuit în mod fals unei publicații moldovene – conform acestuia, ungurii erau îndemnați „să se ridice la luptă cu ce arme găsesc, să opună rezistență autorităților și să-l ucidă pe Viktor Orban”.