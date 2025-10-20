Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde are loc examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”.

Potrivit președintelui completului de judecată, Sergiu Stratan, Plahotniuc a transmis o cerere prin care a solicitat să nu fie escortat la ședință, precizând că apărarea sa va fi asigurată de avocați.

Inculpatul a cerut timp suplimentar pentru studierea dosarului, însă, deși i s-a oferit posibilitatea de a examina materialele cauzei sub escortă, a refuzat în repetate rânduri.

Ședința de astăzi marchează începerea examinării de fond a cauzei, după ce dosarul lui Plahotniuc a fost separat de cel principal al „Fraudei bancare”, în care figurează alți șapte inculpați. Magistrații au decis ca procesul să fie examinat direct în faza de cercetare judecătorească, fără o ședință preliminară, întrucât cauza fusese deja trimisă în instanță și conexată anterior.

Judecătorul Stratan a menționat că, dat fiind faptul că Plahotniuc se află în arest preventiv, „cauza se examinează de urgență și în mod prioritar”, conform prevederilor Codului de Procedură Penală.

În cadrul ședinței, procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a argumentat solicitarea prin faptul că inculpatul s-ar fi sustras justiției timp de șase ani, perioadă în care ar fi utilizat mai multe identități false, existând în continuare riscul de eschivare.

Apărarea, reprezentată de avocatul Ion Vîzdoagă, a respins acuzațiile și a cerut înlocuirea detenției cu o altă măsură preventivă, pe care o consideră proporțională și justificată.

Completul de judecată — format din Sergiu Stratan, Ana Cucerescu și Olga Bejenari — urmează să se pronunțe asupra demersului procurorilor privind prelungirea arestului lui Vladimir Plahotniuc în următoarele ore.