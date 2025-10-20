Uniunea Avocaților, atac dur la Maia Sandu: „Autonomia avocaturii nu este negociabilă”

Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind posibilitatea aplicării unui proces de vetting pentru avocați, calificând o astfel de inițiativă drept „ilegală și periculoasă pentru democrație”. „Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european”, notează UARM.

„UARM subliniază că, potrivit legislației naționale, profesia de avocat este independentă și autonomă, iar evaluarea externă a avocaților nu este prevăzută de nicio normă legală în vigoare. Introducerea unui asemenea mecanism ar constitui o ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei și ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare.

Uniunea Avocaților consideră inadmisibilă o asemenea abordare din partea Președintei Republicii Moldova, care, venind din cea mai înaltă funcție a statului, poate fi percepută ca o intimidare a avocaților și o desconsiderare a profesiei de avocat.

Ideea vettingului pentru avocați a fost evocată și anterior, fără a fi prezentate motive sau temeiuri legale care să justifice o astfel de măsură. Din mesajul public al doamnei Președintă se desprinde percepția că avocații ar participa la abuzuri și ar trebui verificați pentru onestitate – afirmații generale, fără suport faptic.

Uniunea Avocaților subliniază că onestitatea este o valoare universală, dar aceasta nu justifică aplicarea unui proces extraordinar de evaluare externă asupra unei profesii libere și autonome.

Anterior, urmare a comunicatului din 29 iulie 2025, publicat pe pagina oficială a Președinției, în care se afirma că instituția avocaturii „este inertă în raport cu acțiunile avocaților care influențează în mod ilegal deciziile judecătorești, fac trafic de influență sau chiar sunt parte a grupărilor criminale”, Uniunea Avocaților a solicitat Președinției Republicii Moldova să prezinte informațiile concrete care să susțină aceste acuzații:

1. Informația privind toate deciziile judecătorești care ar fi fost influențate ilegal de avocați, cu indicarea numelui și prenumelui judecătorilor și a numărului dosarelor.

2. Lista avocaților care ar fi parte a grupărilor criminale, cu nume și prenume.

Până în prezent, Președinția nu a oferit niciun răspuns și nicio dovadă de natură faptică.

Astăzi asistăm din nou la afirmații grave privind „abuzurile avocaților”, fără comunicarea către organele profesiei a unor cazuri concrete. Uniunea Avocaților consideră această practică contrară principiului responsabilității instituționale și subliniază că orice declarație publică privind o categorie profesională trebuie fundamentată pe fapte verificabile.

Atât timp cât avocații exercită liber și independent profesia, folosind pârghiile prevăzute de lege, activitatea lor este legală și protejată de Constituție. În cazul unor posibile abateri, competența de a constata sau sancționa revine organului de urmărire penală, instanțelor de judecată ori organelor profesiei, conform normelor legale.

Poziția oficială a Președintei Republicii Moldova trebuie tratată cu seriozitate, dat fiind rolul său constituțional. În acest context, învinuirea generalizată a avocaților fără sesizarea organelor profesiei poate fi calificată drept manipulare și dezinformare a opiniei publice privind rolul avocatului în societate.

Pentru public, este important de înțeles că activitatea avocatului poate fi uneori percepută greșit ca fiind „abuzivă”, deși aceasta constituie exercitarea obligațiilor sale legale în apărarea drepturilor justițiabilului.

UARM face un apel public către doamna Președintă Maia Sandu să prezinte organelor profesiei următoarele informații:

1. Cazurile în care decizii judecătorești ar fi fost influențate ilegal de avocați, cu indicarea judecătorilor și a dosarelor.

2. Lista avocaților care ar fi implicați în grupări criminale.

3. Orice abuzuri comise de avocați în exercitarea atribuțiilor profesionale.

Uniunea Avocaților reiterează că va examina aceste cazuri în limitele competenței sale legale.

Profesia de avocat este reglementată printr-un cadru juridic complex, în conformitate cu Principiile ONU privind rolul avocaților (Havana, 1990), Recomandarea Consiliului Europei R(2000)21, Carta Europeană a Avocaților (CCBE, 2006), precum și Convenția Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat (Luxemburg, 2025).

Republica Moldova, prin semnarea acestei Convenții, a recunoscut caracterul obligatoriu al garanțiilor privind independența și autonomia profesiei, angajându-se să prevină orice ingerință de natură politică.

În Republica Moldova, profesia de avocat este una dintre cele mai democratice și transparente. Conform sondajului național de opinie „Justiție pentru Moldova”, realizat de IPRE, avocații se bucură de cel mai înalt grad de încredere publică (72%), depășind alte categorii profesionale din sectorul justiției.

Afirmațiile publice potrivit cărora avocații „comit abuzuri, influențează decizii ilegale sau fac parte din grupări criminale” sunt nefondate și distorsionează realitatea. Acestea riscă să submineze încrederea în avocat ca garant al dreptului la apărare și pot pregăti terenul pentru subordonarea politică a profesiei.

Evaluarea externă (vettingul) este o procedură excepțională, aplicabilă doar persoanelor care ocupă funcții publice – judecători, procurori, membri ai CSM și CSP. Avocații nu sunt funcționari publici, nu reprezintă statul și nu exercită puterea publică. Ei își desfășoară activitatea în regim autonom și independent, garantat de Constituție și lege.

Organele interne ale profesiei – Comisia pentru Etică și Disciplină, Consiliul Uniunii Avocaților și Congresul Avocaților – sunt competente să asigure respectarea normelor etice și deontologice. Publicarea anuală a deciziilor disciplinare asigură transparența necesară.

Prin urmare, instituirea unui proces de vetting pentru avocați este inutilă, nelegală și contrară principiilor statului de drept.

Conform Principiilor de bază privind rolul barourilor (ONU, Havana, 1990):

„În protejarea drepturilor clienților și în promovarea cauzei justiției, avocații trebuie să acționeze în mod liber și diligent, în conformitate cu legea și etica profesiei.”

Iar Carta principiilor fundamentale ale avocatului european (CCBE) stabilește că:

„Respectarea misiunii avocatului este o condiție esențială a statului de drept și a unei societăți democratice.”

Uniunea Avocaților comunică necesitatea ca autoritățile statului să respecte rolul constituțional al avocatului ca pilon al statului de drept, să susțină autonomia profesiei și să promoveze dialogul instituțional în locul presiunilor publice.

Valorile esențiale ale profesiei – independența, libertatea, autonomia, confidențialitatea, secretul profesional și loialitatea față de client – sunt garanțiile fundamentale ale unui stat de drept autentic.

Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european.

Avocații nu vor accepta și nu vor tolera ingerințe în libertatea și independența profesională. Ei își vor apăra libertatea și demnitatea cu mijloace legale și democratice.

Într-un stat de drept, avocatul nu cere aprobarea statului pentru a apăra un om, iar statul nu are dreptul să-i verifice loialitatea. Apărarea trebuie să rămână liberă, independentă și demnă – pentru că doar așa dreptatea este reală.

Autonomia avocaturii nu este negociabilă. Ea garantează justiția independentă și protejează drepturile fundamentale ale omului.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova rămâne un partener deschis al autorităților pentru orice reformă reală, bazată pe dialog și respect reciproc. Orice inițiativă legislativă care vizează profesia de avocat trebuie discutată și agreată cu organele profesiei, în spiritul Constituției și al obligațiilor internaționale asumate de Republica Moldova.

Uniunea Avocaților își exprimă gratitudinea tuturor colegilor avocați și judecători pentru luarea de atitudine și poziția fermă exprimată în susținerea independenței, libertății și autonomiei profesiei de avocat, fără ingerințe din partea autorităților statului, precum și pentru condamnarea ideii de desfășurare a evaluării externe – vettingul avocaților”, notează responsabilii.