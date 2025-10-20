Irina Vlah: Nu PAS a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut

Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a publicat pe pagina sa un editorial, în care vorbește despre alegerile care au trecut și despre rolul opoziției. În opinia sa, nu Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut.

„Da, PAS a folosit la greu resursele administrative, a fraudat la greu alegerile, a manipulat opinia publică prin presa controlată şi nu numai, a folosit structurile represive ale statului împotriva oponenţilor etc. Toate astea PAS le-a făcut şi noi, Partidul Republican „Inima Moldovei”, nu o dată am spus aceste lucruri. Am atenţionat asupra gravelor derapaje ce s-a înregistrat, am semnalat toate abuzurile şi am făcut apeluri la corectitudine. Însă, chiar şi în aceste condiţii PAS nu ar fi obţinut majoritatea, dacă opoziţia s-ar fi manifestat ca un tot întreg, ar fi dat dovadă de curaj şi nu ar fi mers la înţelegeri secrete cu guvernarea”, spune Vlah.

Politiciana afirmă că, nu toată opoziţia, desigur, dar anumiţi politicieni, care se declară de opoziţie, dar în realitate sunt conserve ale guvernării, plasate din timp în tabăra opoziţiei şi controlate pe diverse căi.

„Pe unii îi controlează prin dosare, pe alţii – prin ameninţări şi şantaj că ceva li se poate întâmpla, pe a treia categorie – prin promisiuni şi înţelegeri secrete etc. În rezultat, PAS s-a căpătuit cu o majoritate confortabilă de…… 83 de mandate. Da, nu e o exagerare, ci o cifră concretă. Astăzi, PAS nu are acces şi nu poate miza (cel puţin până la această etapă) doar pe 18 mandate de deputat. Nu voi intra în detalii, nu voi da nume şi denumiri concrete de partide, dar, vă asigur, că oricine ar face o analiză elementară a ceea ce se întâmplă, va ajunge exact la aceeaşi concluzie. O precizare importantă – unii deputaţi declaraţi de opoziţie încă nu ştiu că ai ajuns în buzunarul PAS în urma jocurilor perfide şi înţelegerilor ascunse ale liderilor lor. Dar, la momentul potrivit, vor afla”, mai spune ea.

Irina Vlah consideră că, astăzi, în Republica Moldova există două tipuri de opoziţie – opoziţia reală şi opoziţia controlată de către PAS. „Şi este foarte uşor să depistezi care e opoziţia reală şi care e cea controlată. Opoziţia controlată niciodată nu e deranjată de guvernare, chiar dacă sunt dosare şi o mulţime de pretexte pentru a le cere socoteală. Opoziţia controlată niciodată nu-şi permite să supere cu ceva serios PAS, iar unele declaraţii şi acţiuni pe care le face poartă mai mult un caracter de formal, de faţadă. Opoziţia controlată mimează protestele şi le compromite pentru a nu permite adevăraţilor protestatari să iasă în stradă şi să facă probleme guvernării. Opoziţia controlată participă activ la anihilarea opoziţiei adevărate şi deseori chiar „aruncă” idei guvernării cum să se răfuiască cu un oponent sau altul. Opoziţia controlată, sub pretextul că vrea să ajute alte forţe de opoziţie, de fapt face totul pentru a le aduce şi pe acestea sub controlul PAS. Şirul caracteristicilor de acest gen poate fi continuat, dar cred că şi aşa e clară logica celor expuse mai sus”, precizează ea.

Politiciana consideră că opoziția reală trebuie să lupte anume cu PAS.

„Întrebarea este: ce trebuie să facă acum adevărata opoziţie? Să lupte cu opoziţia falsă, cu opoziţia controlată de guvernare? Probabil, anume aceasta îşi doreşte PAS – ca opoziţia adevărată şi cea falsă să lupte între ele. Astfel, PAS va putea guverna în linişte, deoarece toată energia opoziţiei adevărate ce ar fi trebuit să fie canalizată împotriva PAS acum se va duce în altă direcţie. Personal, cred că opoziţia adevărată trebuie să lupte cu PAS. Iar atunci când va cădea PAS, va avea loc efectul de domino şi va cădea şi opoziţia controlată. Iar pentru a lupta eficient cu PAS, opoziţia adevărată are nevoie de renovare. E un proces de maximă importanţă şi de maximă responsabilitate. Dar aceasta deja e altă temă, la care voi reveni ulterior”, conchide Irina Vlah.