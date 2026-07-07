Galbur l-a denunțat pe Marian la Procuratură în cazul Moldatsa. Reacția deputatului

Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a depus la Procuratura Generală un denunț pe numele deputatului PAS Radu Marian, în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Acesta solicită verificarea unor suspiciuni privind o posibilă influență exercitată de parlamentar asupra factorilor de decizie pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcția de director al întreprinderii. În replică, Radu Marian a spus că acuzațiile sunt, în opinia sa, „o absurditate din punct de vedere legal”.

Potrivit lui Galbur, denunțul vizează posibile fapte de trafic de influență, prevăzute de articolul 326 alineatul (1) din Codul penal.

Liderul PNM susține că Procuratura trebuie să verifice în ce condiții Dumitru Vangheli a ajuns la conducerea întreprinderii și dacă recomandarea făcută de Radu Marian a reprezentat o simplă referință sau o eventuală intervenție cu relevanță penală.

„Este obligația Procuraturii să verifice complet, obiectiv și sub toate aspectele cum a ajuns un om cu un CV neverificat în fruntea unei întreprinderi strategice a statului și dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a fost o simplă «referință» sau o intervenție cu caracter penal”, a scris Dragoș Galbur.

Acesta a mai afirmat că funcțiile publice și întreprinderile de stat nu trebuie tratate drept „proprietate de partid”.

Contactat de Realitatea, Radu Marian a spus că acuzațiile sunt, în opinia sa, „absurditate din punct de vedere legal”. Parlamentarul a calificat denunțul drept „acțiune de PR politic”.

„Calific acest demers ca o acțiune de PR politic, o absurditate din punct de vedere legal. Nu am exercitat nicio influență sau presiune pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcție. Am oferit o recomandare de CV. Atât”, a spus Radu Marian.

Amintim că, potrivit unei investigații a Ziarului de Gardă, șeful Moldatsa, Dumitru Vangheli, ar fi inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul organizat de Agenția Proprietății Publice pentru ocuparea funcției de director. Potrivit publicației, acesta ar fi indicat că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a lucrat timp de doi ani la Air Canada, informații care, conform răspunsurilor obținute de ZdG, inclusiv de la compania aeriană, nu corespund realității.

Ziarul de Gardă a mai scris că, după preluarea conducerii Moldatsa, Vangheli și-ar fi angajat iubita în cadrul întreprinderii și ulterior ar fi promovat-o. Totodată, acesta ar fi majorat salariile și ar fi beneficiat, în 2024, de o „primă de sărbătoare” de 99.000 de lei și de un „supliment pentru intensitatea muncii” de 39.000 de lei.

În urma dezvăluirilor, Dumitru Vangheli a fost inițial suspendat, iar ulterior demis din funcția de administrator al Î.S. „Moldatsa”.

Radu Marian a recunoscut public că a recomandat candidatura lui Vangheli și că a greșit procedând astfel. Deputatul a explicat că îl cunoștea pe fostul director din copilărie, cei doi locuind în aceeași ogradă din cartierul Poșta Veche din Chișinău, dar a negat că ar fi prieteni apropiați.

Ulterior, în contextul scandalului, Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Acesta a declarat că situația de la Moldatsa a afectat credibilitatea întregii echipe și și-a asumat responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vangheli, susținând că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii.