Război

Гасанов рассказал Гюлеру о военных успехах Азербайджана

Photo of Timpul.md Timpul.md21 septembrie 2023
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Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер позвонил министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову.

В сообщении азербайджанского оборонного ведомства говорится, что во время телефонного разговора Я.Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном.

Министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих, пожелал всем раненым выздоровления.

В то же время З.Гасанов проинформировал турецкого коллегу о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки. Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм азербайджанских военнослужащих были высоко оценены президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Photo of Timpul.md Timpul.md21 septembrie 2023
0 74
Photo of Timpul.md

Timpul.md

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