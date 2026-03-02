Mărturii din războiul de pe Nistru: Eram slab înarmați, doar cu armele din dotare

La izbucnirea războiului de pe Nistru, Republica Moldova nu dispunea de o armată bine instruită și echipată. Zeci de mii de polițiști, militari și voluntari au fost trimiși pe front cu armamentul din dotare, confruntându-se cu tancuri și blindate ale armatei ruse. Printre ei s-a numărat și Victor Buliga, care avea 28 de ani la începutul conflictului.

Rănit în lupte, acesta a supraviețuit și s-a întors acasă, unde îl așteptau un copil mic și soția însărcinată. La peste trei decenii de la acele evenimente, veteranul afirmă că nu a uitat ororile războiului și susține că principalul său regret este faptul că militari ruși staționează și astăzi ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

Victor Buliga a activat în calitate de comandant de pluton în cadrul Batalionului nr. 1 de patrulare și santinelă. El a relatat că plecarea pe front a fost o traumă pentru familie, întrucât exista riscul real de a nu se mai întoarce. În perioada în care se afla la Coșnița, a reușit uneori să ia legătura telefonic cu cei de acasă, încercând să îi liniștească și să le spună că situația este sub control.

Veteranul a explicat că, încă din 1991, după evenimentele de la Dubăsari, când patru colaboratori ai Batalionului cu destinație specială au decedat, efectivele erau permanent în alertă. Potrivit acestuia, existau informații despre diverse crime comise în stânga Nistrului, iar detașarea în zonă era anticipată. El a subliniat că au mers să își îndeplinească obligațiile de serviciu fiind slab înarmați, doar cu armele din dotare, ajungând să se confrunte cu armament greu și cu trupe de mercenari din Federația Rusă.

Una dintre cele mai dureroase amintiri ale sale datează din 5 iulie 1992, când a fost rănit în urma exploziei unei grenade care a lovit un copac aflat în apropierea sa și a detonat în imediata vecinătate. Medicii i-au extras 12 schije din partea dreaptă a corpului, de la gambă până la cap.

Deși anii au trecut, veteranul afirmă că rănile fizice și emoționale nu s-au vindecat complet. El spune că retrăiește momentele din timpul conflictului ori de câte ori ajunge în apropierea râului Nistru și că resimte un disconfort emoțional atunci când vede simbolurile Federației Ruse și tehnica militară din regiune. În opinia sa, prezența unei armate străine pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o nedreptate pentru cei care au luptat și au suferit în conflict.

În fiecare an, la ceremoniile de comemorare, Victor Buliga își poartă uniforma și medaliile, considerând că acestea trebuie să rămână o amintire pentru generațiile viitoare.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 30.000 de militari, polițiști și voluntari au participat la războiul de pe Nistru. Circa 300 de persoane și-au pierdut viața în timpul luptelor, iar zeci de persoane sunt în continuare date dispărute.

Războiul de pe Nistru, izbucnit la 2 martie 1992, nu a fost un conflict spontan sau unul etnic, ci rezultatul eforturilor Federației Ruse de a-și menține influența asupra fostelor republici sovietice, susține istoricul Artur Leșcu. Potrivit acestuia, regiunea transnistreană a fost transformată într-un instrument de presiune politică, menit să împiedice consolidarea statului moldovean independent și orientarea sa externă.