Legea Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA, în vigoare. Constantin Cuiumju: „Micile afaceri au nevoie de aer, nu de birocrație”

De la 1 martie a intrat în vigoare legea privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA, inițiativă promovată de fracțiunea Partidului Nostru în cadrul programului său electoral. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, care este membru al Comisiei pentru economie, buget și finanțe.

Potrivit acestuia, fracțiunea a propus inițial majorarea plafonului până la 3,2 milioane de lei cifră de afaceri anuală. În urma discuțiilor, a fost acceptată o variantă mai redusă, stabilind plafonul la 1,7 milioane de lei.

„Ce înseamnă aceasta? Că antreprenorii moldoveni care nu depășesc cifra de afaceri de 1,7 milioane de lei anual nu sunt obligați să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA. De ce este important? Pentru că, prin această modificare, noi reducem presiunea administrativă, lăsăm mai mulți bani în circuitul de afaceri și creăm condiții reale pentru creștere și stabilitate”, a explicat deputatul.

Constantin Cuiumju a precizat că modificarea va reduce povara administrativă pentru întreprinderile mici și va oferi un impuls dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova.

„Micile afaceri au nevoie de aer, nu de birocrație. Prin această modificare reducem presiunea administrativă, lăsăm mai mulți bani în circuitul afacerii și creăm condiții reale pentru creștere și stabilitate. Este un pas concret pentru susținerea antreprenorilor moldoveni”, a declarat deputatul.

Până în prezent plafonul a fost de 1,2 milioane lei. Acesta a fost stabilit în anul 2018 și a fost depășit în timp, inflația crescând cu aproximativ 90% de atunci.