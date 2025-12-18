Gazul rusesc, „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova

O investigație realizată de ant1news.gr dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, inclusiv Republica Moldova.

Creștere de 7% a fluxurilor de gaze rusești către Europa prin conducta Turkstream

Jurnaliștii au ​​analizat zeci de documente cu date tehnice despre fluxurile de gaze și încercări de a descifra mecanismele de „spălare” a gazului rusesc în Turcia și mișcările care vor permite transportul unor cantități mari de diferite origini prin Coridorul Vertical, obținând independența regiunii extinse.

Una dintre concluziile centrale ale anchetei se referă la modul în care gazele naturale rusești continuă să intre pe piața europeană, în ciuda eforturilor de diversificare. Acest mecanism – numit și „spălătoria turcească” – se bazează pe ferestre legale care permit turcificarea gazelor rusești. Compania de stat rusă Gazprom pompează cantități mari de gaze naturale în rețeaua națională de energie a Turciei.

Datele de la Centrul pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat, o organizație independentă care se ocupă de impactul energetic și asupra mediului, arată că în primele nouă luni ale anului 2025 a existat o creștere de 7% a fluxurilor de gaze rusești către Europa față de aceeași perioadă din 2024, prin conducta Turkstream.

Ce se întâmplă în Turcia cu gazul rusesc

În cadrul rețelei turcești, gazul rusesc este amestecat cu cantități din alte surse, cum ar fi Azerbaidjanul sau Iranul. Conform cadrului de reglementare, la ieșirea din Turcia către Europa, gazul primește un certificat de origine, adesea denumit „amestec turcesc”. Această procedură permite, în esență, îndepărtarea ștampilei „origine rusească”, chiar dacă este format în mare parte din cantități originare din Siberia.

Volumul de gaze naturale care intră în Turcia depășește cu mult nevoile consumului intern. Acest surplus corespunde creșterii exporturilor pe care Turcia le trimite către UE. Conform reglementărilor turcești și contractelor companiei de gaze de stat, cantitățile care părăsesc rețeaua sunt adesea etichetate pur și simplu „Din Sistemul Național Turc”, fără a se indica originea nicăieri.

Această lacună legală elimină, în esență, principala țară de origine și, astfel, cumpărătorii europeni sunt aprovizionați cu cantități care sunt tehnic „turcesc”, dar care conțin un procent ridicat de gaz rusesc. Aceasta este, în esență, o „ușă din spate” care permite gazului rusesc să intre în UE, ocolind obiectivele de diversificare.

Se observă că în perioada 2023-2024, compania turcă de gaze de stat a semnat acorduri de export semnificative cu Bulgaria, Ungaria, România și Republica Moldova.

Întrucât producția internă a Turciei nu este suficientă pentru a acoperi aceste angajamente de export, gazele vândute către Europa trebuie să provină din importurile sale excedentare. Având în vedere volumul și fiabilitatea necesare pentru aceste contracte, un flux constant de gaze rusești prin conducte este principala materie primă pentru aceste exporturi.

Acest lucru este confirmat de zeci de documente cu analize chimice și alte caracteristici, cum ar fi puterea calorică, analizate de ant1news.gr.

Gaz rusesc prin conducta Negru Vodă 1

Datele incluse în aceste documente permit „urmărirea” originii gazelor care intră din Turcia în Europa, mai exact din cele două intrări ale Turkstream în Bulgaria, în punctele Strandja 1 și Strandja 2. În al doilea punct, pe parcursul ultimului an, a intrat gaz rusesc, care este direcționat în principal către Ungaria și Serbia.

Totuși, în primul caz, la punctul de intrare Strandja 1, printr-o ramură a Turkstream către Bulgaria ar trebui să treacă gaz diversificat dintr-o multitudine de surse, gaz care nu este în principal de origine rusească, ci este un amestec de gaz azer, GNL și alte surse din stațiile turcești, unde este amestecat.

Acordul semnat la Atena din 7 noiembrie pentru Coridorul Vertical utilizează conducta Interconnect Grecia-Bulgaria (IGB). Cu toate acestea, pentru ca gazele din IGB să ajungă în Ucraina în cantități mari, acestea trebuie să treacă prin sistemul bulgar către România și de acolo să continue către Moldova și Ucraina.

Din datele privind cantitățile de gaze transportate identificate de ant1news.gr, se pare că în prezent operează două „pasaje” din Bulgaria către România: Negru Vodă 1 și Ruse/Giurgiu. Prin primul trec aproximativ 3,3 miliarde de metri cubi de gaze pe an, în timp ce prin al doilea abia trece 3% din cantitatea care trece prin primul.

În urmă cu câteva zile, pe 3 decembrie, managerii de gaze din Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina au propus includerea Ruse/Giurgiu în rutele Coridorului Vertical, astfel încât cantități mai mari să poată fi transportate către Ucraina.

Conform documentelor de analiză chimică, de la începutul anului până în noiembrie, se pare că prin cele două pasaje menționate anterior circulau gaze cu o amprentă rusească puternică: caracteristicile chimice și semnătura calorică a cantităților indică faptul că acestea provin din zăcăminte din Siberia de Vest. Gazele sunt identice cu cele care vin în punctul de intrare Strandja 2.