VIDEO: Circulația pe podul de pe traseul Odesa-Reni, sistată, după un atac cu drone. Punctele vamale Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie sunt închise

Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de mai multe drone care transportau încărcătură explozibilă. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.

Poliția de Frontieră informează cetățenii că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată.

Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă și să manifeste prudență sporită. Totodată, să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa (Ucraina).