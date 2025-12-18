Mafia imobiliară din jurul lui Ceban pregătește un tun de milioane de euro. Centrul „Eugen Doga” este distrus intenționat

Primarul pro-rus Ion Ceban a promis cu fast un centru cultural demn de numele maestrului Eugen Doga, însă realitatea din centrul Chișinăului arată a schemă imobiliară clasică. Clădirea istorică, în loc să intre în renovare așa cum scrie pe site-ul primăriei, a fost abandonată, i-a fost scos o parte din acoperiș în speranța că se va ruina. Este tactica binecunoscută a mafiei imobiliare din jurul lui Ion Ceban: lași clădirea monument istoric să se degradeze până devine pericol public, ca să ai motivul perfect pentru demolare de urgență.

Surse din piață vorbesc despre faptul că, în locul promis maestrului Doga, se pregătește terenul pentru încă un colos de sticlă și beton, ridicat de aceeași grupare criminală cărora Ceban le dă de ani zile autorizații de construcții ignorând toate legile urbanistice. În timp ce primarul pro-rus al Chișinăului se plânge pe Facebook că Guvernul îl blochează, el girează tacit distrugerea patrimoniului pentru profitul grupărilor din spatele său.

Asta arată adevărata față a pro-rusului de la Primărie: un primar care se folosește de valorile naționale exclusiv pentru PR electoral, dar care în realitate bate palma cu mafia imobiliară.

Amintim că istoria acestui centru cultural a început încă din primii ani de mandat ai lui Ceban, fiind vândută chișinăuienilor drept o prioritate absolută a administrației. Clădirea istorică vizată, situată la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Veronica Micle, a fost identificată pompos drept viitoarea casă a creației maestrului, un spațiu care trebuia să devină o bijuterie arhitecturală.