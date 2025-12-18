George Damian: explicația pentru cetățenia română acordată rușilor se găsește la Chișinău

Am mai zis-o de multe ori și de multă vreme: explicația pentru cetățenia română acordată rușilor se găsește la Chișinău. Anume la Chișinău acționează firmele care scot din buzunar arbori genealogici românești pentru cetățeni ruși, la Chișinău se găsesc explicațiile pentru emiterea actelor false care atestă origini românești. Zero investigații de presă pe tema asta, nici miau nu se aude. Sunt întrebări simple: cine, ce, unde, când, cum? La întrebarea de ce? răspunsul e simplu: pentru bani. Cum se numesc instituțiile de la Chișinău care au emis actele în baza cărora cetățeni ruși obțin cetățenia română fără să aibă de fapt dreptul ăsta? Cine conduce aceste instituții? Cine se ocupă de emiterea actelor? etc. etc. etc.

Dar e mai elegant să arunci pisica moartă la București și să pretinzi că la Chișinău nu există nici un fel de problemă. Asta în timp ce banii curg, tarifele sunt serioase. Nu vrea nimeni să se audă despre un caz de corupție instituțională la Chișinău care a permis unor ruși să obțină cetățenie română în baza unor acte false. Noroc cu o anchetă în București că aflăm despre niște acte falsificate la Chișinău.

Context

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a declanșat o amplă operațiune care zguduie administrația locală din Sectorul 6. Nu mai puțin de 37 de percheziții au avut loc într-o anchetă ce vizează dobândirea frauduloasă a cetățeniei române, cu ramificații grave pentru siguranța statului și credibilitatea instituțiilor publice.

În urma investigaţiilor derulate s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 8 membri ai grupului infracţional organizat, 5 suspecţi care au calitatea de avocaţi în Baroul Bucureşti, 14 funcţionari publici din cadrul Serviciul Stării Civile Sector 6 şi alţi 107 suspecţi implicaţi în activităţile infracţionale.