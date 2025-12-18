VIDEO: Haos în Piaţa Luxemburg din Bruxelles, unde poliţia foloseşte tunuri cu apă şi gaze lacrimogene împotriva fermierilor

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confrunta joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor. Încă de la răsărit, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitală, provocând întârzieri importante şi blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în unele locuri. Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite zone, în special în apropierea pieţei Luxemburg, unde poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene după ce s-a aruncat cu diverse obiecte şi au fost aprinse focuri în mai multe locuri, relatează La Libre Belgique.

Utilisation de canon à eau contre les #agriculteurs à #Bruxelles devant la Commission Européenne.



Des milliers d'agriculteurs de toute l'Europe convergent à Bruxelles pour protester contre le Mercosur, la taxe carbone sur les engrais, et la baisse de la PAC.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/ensF2buU4W — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

O procesiune a fermierilor europeni, care a plecat la prânz de la Gara de Nord, nu şi-a continuat drumul până la Place du Luxembourg, aşa cum era prevăzut iniţial. Manifestaţia a fost oprită şi s-au ţinut câteva discursuri puţin înainte de ora locală 14:00. Acest lucru nu a împiedicat totuşi sute de persoane să se îndrepte spre Place du Luxembourg, foarte animată de la începutul zilei.

La manifestation des #agriculteurs européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles.



Nombreux jets de patates et projectiles contre gaz lacrymogène et lance à eau.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/lGd6Vq0oGX — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Invadată de tractoare, inclusiv pe peluza centrală, piaţa este de câteva ore teatrul unor ciocniri între poliţie şi manifestanţi, nu întotdeauna identificabili. Pietre şi artificii au fost aruncate în repetate rânduri asupra clădirii „Station Europe” şi spre esplanada Solidarnosc, unde se află poliţia.

Au fost incendiate două containere de cauciucuri, creând un nor mare de fum negru vizibil din aproape orice punct al Bruxelles-ului. Autorităţile au sfătuit locuitorii cartierului să închidă uşile şi ferestrele clădirilor din cauza fumului.

Forţele de ordine au intervenit pentru a alunga persoanele prezente puţin după ora 14:00 pentru a încerca să pună capăt adunării.

În faţa Parlamentului European, incendiile şi sunetele petardelor dădeau, la prânz, senzaţia de haos. Piaţa a fost invadată de vehicule, care nu au ezitat să distrugă mobilierul urban şi copacii. Persoane mascate, care nu revendică nicio afiliere la vreo federaţie agricolă, se aflau şi ele la faţa locului la mijlocul zilei. Manifestanţii, care nu sunt întotdeauna identificabili, aruncă de ore întregi cu pietre şi artificii în direcţia Parlamentului European şi a esplanadei Solidarnosc, unde se află poliţia.

În jurul orei 13:20, un tractor a venit să aprovizioneze fermierii cu o benă plină de anvelope gata de ardere. Acestea vor înlocui coşurile de gunoi şi trotinetele care au fost deja distruse de flăcări.