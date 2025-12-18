Atacul cu drone asupra podului de peste Nistru: O mașină în care se afla o mamă cu 3 copii, lovită. Femeia a murit în ambulanță

Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat pe Telegram că, în atacul cu drone asupra podului de peste Nistru, a fost lovit un autoturism civil, în care se afla o mama cu 3 copii. În urma rănilor primite, femeia a decedat în ambulanță.

Potrivit oficialului ucrainean, femeia a suferit răni grave și a decedat în ambulanță, în drum spre spital. Cei trei copii au fost transportați la o instituție medicală cu leziuni corporale și o reacție acută la stres, medicii acordându-le îngrijirile necesare.

Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de mai multe drone care transportau încărcătură explozibilă. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.

Pe rețelele de socializare au apărut primele imagini video de pe podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina), lovit de drone cu încărcătură explozivă.