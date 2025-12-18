Se clatină scaunul lui Catlabuga: Partidul Nostru a înregistrat o moțiune simplă pe politicile din agricultură

Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament o moțiune simplă asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, invocând lipsa finanțărilor, problemele din sistemul de subvenționare și situația critică în care se află agricultorii.

Autorul moțiunii, Serghei Ivanov, care este și președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a atras atenția asupra executărilor silite, penalităților aplicate fermierilor și decapitalizării sectorului agricol, subliniind că aceste probleme afectează direct economia națională. Potrivit deputatului Partidului Nostru, ”suferința agricultorilor din ultimii trei ani a fost însoțită de o scădere a Produsului Intern Brut și de creșterea constantă a deficitului bugetar”.

În argumentarea moțiunii, a fost menționat faptul că, în primele nouă luni ale anului, exporturile au scăzut cu 10%, în timp ce importurile au crescut cu 33%, ceea ce reprezintă un semnal major de alarmă pentru economia Republicii Moldova. De asemenea, opoziția a criticat absența conducerii Ministerului Agriculturii de la prezentarea proiectului de buget pentru anul 2026, susținând că acest lucru demonstrează lipsa de prioritate acordată domeniului agricol.

Moțiunea simplă fost semnată de 42 de deputați.

În cdrul emisiunii ”Rezoomat” de la Realitatea TV, Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a fost întrebată despre moțiunea simplă.

”Va fi cazul, voi merge în Parlament! Am ce raporta!”, a răspuns ea.