FMI trage semnalul de alarmă: Moldova, prinsă între creștere falsă și reforme ratate

Fondul Monetar Internațional constată că Republica Moldova a reușit să evite derapaje majore după o succesiune de crize fără precedent – pandemia, războiul din Ucraina și șocurile energetice – și se află într-o fază de recuperare graduală. Totuși, această revenire este fragilă și profund dependentă de ritmul reformelor. FMI avertizează că menținerea unei creșteri economice sustenabile nu mai poate fi bazată pe consum și cheltuieli curente, ci pe investiții eficiente, disciplină bugetară, reforme fiscale și consolidarea instituțiilor statului. Integrarea europeană este văzută drept o oportunitate istorică pentru accelerarea dezvoltării și creșterea nivelului de trai, însă succesul depinde exclusiv de capacitatea autorităților de a implementa politici coerente, de a combate corupția și de a folosi responsabil finanțarea externă, într-un context regional și geopolitic marcat de riscuri ridicate.

Context economic general

Republica Moldova a fost profund afectată de mai multe șocuri în ultimii ani. În prezent, economia se află într-un proces de redresare treptată. Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică de 2,7% în acest an și de 2,3% în anul următor.

Creșterea a fost susținută de un consum robust și de o politică fiscal-bugetară expansionistă, însă acest model a contribuit și la adâncirea dezechilibrelor externe.

Inflație și riscuri macroeconomice

Inflația continuă să scadă și este estimat că va reveni în intervalul-țintă stabilit de Banca Națională a Moldovei până la sfârșitul anului.

Totuși, riscurile rămân ridicate, în special din cauza contextului regional și geopolitic, dar și a întârzierilor în implementarea reformelor și a utilizării ineficiente a resurselor financiare disponibile.

Probleme structurale cronice

Republica Moldova continuă să fie afectată de probleme structurale de lungă durată, precum emigrația masivă și pierderea competitivității economice. Aceste vulnerabilități limitează potențialul de creștere pe termen mediu și lung.

Oportunitatea aderării la Uniunea Europeană

Aderarea la Uniunea Europeană și Planul de creștere al UE reprezintă o oportunitate unică pentru accelerarea dezvoltării economice și îmbunătățirea nivelului de trai.

Pentru a valorifica această oportunitate, Republica Moldova are nevoie de reforme ambițioase, care să abordeze problemele structurale și să mențină stabilitatea macroeconomică.

Reforme bugetare și fiscale

FMI subliniază necesitatea unor reforme fiscale și bugetare ambițioase, orientate spre susținerea creșterii economice. Acestea presupun investiții mai eficiente, o utilizare mai bună a banilor publici și consolidarea veniturilor bugetare, inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței investițiilor publice.

Cheltuieli capitale și investiții

Pentru anul viitor, bugetul prevede creșteri mai ambițioase ale cheltuielilor capitale. Aceste cheltuieli vor pune presiune asupra deficitului fiscal și asupra datoriei publice, însă sunt considerate esențiale pentru tranziția de la un model de creștere bazat pe consum la unul bazat pe investiții.

Infrastructură energetică și de transport

Sunt necesare investiții majore în infrastructura energetică și de transport. Implementarea acestora necesită alocări mai eficiente către investiții și o îmbunătățire semnificativă a procesului de execuție bugetară.

Deficiențe în execuția bugetară

Existența mai multor rectificări bugetare anuale, prin care fondurile sunt realocate către cheltuieli curente din cauza subexecutării cheltuielilor capitale, evidențiază deficiențe în planificarea și controlul finanțelor publice.

Managementul finanțelor publice

FMI consideră necesară construirea unui sistem de gestionare a finanțelor publice mai transparent, coerent și eficient. Acest lucru presupune o planificare bugetară mai riguroasă, o execuție consecventă și respectarea strictă a normelor legale.

Venituri fiscale și sistemul de impozitare

Veniturile fiscale ale Republicii Moldova sunt reduse, iar sistemul fiscal este complex și distorsionat. FMI recomandă simplificarea sistemului fiscal și reducerea distorsiunilor, în special în ceea ce privește TVA-ul, alături de o administrare fiscală mai eficientă.

Politici monetare și stabilitate financiară

Politicile fiscale și monetare prudente sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice. FMI consideră că, în prezent, nu există spațiu pentru o relaxare monetară suplimentară.

Cerințele ridicate de rezerve pentru depozitele bancare ar trebui reduse treptat, doar după apariția unor semnale clare de diminuare a inflației.

Sistemul bancar și creditarea

Sistemul bancar este solid, bine capitalizat, lichid și profitabil. Cu toate acestea, FMI atrage atenția asupra creșterii rapide a creditării și a prețurilor la locuințe, care necesită o monitorizare atentă.

Programul „Prima Casă”

În cadrul programului „Prima Casă”, FMI recomandă ca cerințele aplicabile debitorilor să fie aceleași ca în cazul creditării standard, pentru a evita riscuri suplimentare în sistemul financiar.

Reforme structurale și guvernanță

Pentru stimularea creșterii economice, sunt necesare reforme structurale robuste. Autoritățile trebuie să consolideze securitatea energetică, să reia reformele anticorupție și să sprijine participarea pe piața muncii și creșterea productivității.

Concluzie FMI

Aderarea la Uniunea Europeană poate debloca potențialul de creștere economică al Republicii Moldova. Modul în care această oportunitate va fi valorificată depinde de ritmul și calitatea reformelor implementate de autorități.