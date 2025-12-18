Patronul BioMilk acuză abuzuri din partea autorităților: Ne-au scos din magazine

Fondatorul companiei BioMilk, Costel Străjescu, acuză autoritățile de abuzuri și decizii nejustificate care ar fi dus la scoaterea produselor companiei din rețelele de retail. Antreprenorul susține că în spațiul public circulă informații false și că situația creată nu are la bază încălcări ale legii, ci interese care ar urmări falimentarea companiei.

Costel Străjescu subliniază că BioMilk „nu are culoare politică și nu a fost afiliat niciodată unui partid politic”, precizând că firma este exclusiv producător și procesator de lapte și așa intenționează să rămână. El afirmă că problema s-a ivit în urmă cu aproximativ o lună, odată cu apariția produselor BioMilk pe rafturile magazinelor retail, moment care, în opinia sa, „a început să deranjeze”.

Fondatorul companiei spune că, ulterior, au urmat acțiuni din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, iar BioMilk a încercat să poarte discuții constructive cu instituția, susținând că măsurile aplicate nu ar fi corecte și că legea permite identificarea unor soluții preventive, nu aplicarea unor măsuri pe care le califică drept „dure” și „abuzive”. Potrivit lui, solicitarea companiei a fost ca situația să fie tranșată în instanță, iar până la o decizie definitivă să fie căutate soluții legale.

Străjescu afirmă însă că, în pofida acestor demersuri, produsele BioMilk au fost retrase din magazinele retail. El se declară convins că firma va avea câștig de cauză în instanța de judecată și susține că va prezenta argumente în acest sens.

Totodată, fondatorul BioMilk afirmă că a încercat să comunice cu ministerul Agriculturii, inclusiv prin scrisori oficiale, pentru a clarifica „o problemă foarte gravă”, însă până în prezent nu ar fi primit „niciun răspuns clar”.

În argumentația sa, Costel Străjescu face trimitere la Legea nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, despre care spune că este invocată fără a fi analizată „în profunzime”. El susține că această lege nu poate produce efecte retroactive în cazul BioMilk, întrucât marca a fost înregistrată oficial în anul 2019, anterior adoptării actului normativ. De asemenea, afirmă că legea nu prevede mecanisme clare de implementare sau perioade de tranziție pentru agenții economici care aveau deja mărci comerciale sau denumiri ce conțin sintagmele „Eco” sau „Bio”.

Străjescu mai declară că BioMilk respectă prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și că firma s-a condus permanent de cadrul legal, punând accent pe calitate și pe principiul de a nu-și compromite activitatea. El invocă și susținerea primită din partea consumatorilor, prin mesaje și comentarii, ca dovadă a încrederii în produsele companiei.

În același timp, fondatorul BioMilk solicită explicații publice din partea directorului executiv al Asociației Procesatorilor de Lapte, Carolina Linte, cerând să fie clarificat rolul acesteia și susținând că nu ar fi justificată implicarea sa în discuțiile cu rețelele de magazine privind retragerea produselor BioMilk. El cere organelor competente să se autosesizeze și să fie luate măsuri conform legii.

„Bio de fapt este doar un motiv. Scopul din spate este falimentarea companiei noastre”, afirmă Costel Străjescu. Acesta mai spune că BioMilk solicită transparență și dreptate și că va sesiza factorii de decizie pentru a interveni în soluționarea situației, invocând inclusiv investițiile realizate de companie și subvențiile de stat utilizate în dezvoltarea fabricii.