Încă șase victime au căzut în plasa escrocilor. Pagube de peste un milion de lei

Poliția anunță că, în ultimele 24 de ore, a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte cinci cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime.

În total, prejudiciul cauzat depășește un milion de lei.

Potrivit oamenilor legii, în trei dintre cele șase cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai unor bănci. În celelalte cazuri, aceștia au pretins că sunt angajați ai unor instituții de stat și au convins victimele să contracteze credite sau să le transmită economiile.

Totodată, Poliția precizează că, datorită vigilenței cetățenilor, 163 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Potrivit oamenilor legii, escrocii acționează, de regulă, în grup și își distribuie rolurile pentru a crea aparența unei situații credibile. Aceștia pot contacta victimele succesiv, prezentându-se drept reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice, ai unei instituții bancare sau chiar ai Poliției, cu scopul de a le determina să transfere bani.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat într-unul dintre cazuri depășește 400.000 de lei. Cazul s-a produs în luna mai, la Bălți, însă a fost raportat Poliției abia acum.

Victima a fost contactată consecutiv de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții ale statului și a fost determinată să transmită banii prin intermediul unui curier.

Poliția atrage atenția că grupările infracționale își adaptează permanent metodele de operare și folosesc scenarii complexe și identități multiple pentru a induce victimele în eroare.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să închidă apelul în cazul unor solicitări suspecte și să contacteze direct instituția vizată, folosind numărul oficial.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu comunice niciodată codurile primite prin SMS, PIN-ul, parolele sau datele cardului.

Poliția reamintește că instituțiile bancare și oamenii legii nu solicită transferuri de bani și nu cer protejarea economiilor prin transferarea acestora în alte conturi.

Totodată, oamenii legii avertizează că escrocii folosesc presiunea timpului pentru a împiedica verificarea informațiilor.

Persoanele care suspectează o tentativă de escrocherie sunt îndemnate să sune imediat la 112 și să anunțe banca pentru blocarea operațiunilor.