Un bărbat condamnat la 9 ani de închisoare a vrut să fugă din țară

Un bărbat de 57 de ani, condamnat recent la 9 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de traficul de droguri în proporții deosebit de mari, a încercat să fugă din Republica Moldova pentru a scăpa de pedeapsă.

Potrivit Poliției, în noaptea de 1 spre 2 iulie, acesta a încercat să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova spre Ucraina.

Tentativa i-a fost dejucată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”.

„Potrivit probelor administrate, în perioada 2022–2023, bărbatul a făcut parte dintr-un grup criminal organizat implicat în traficul de droguri și substanțe etnobotanice, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. Condamnatul a fost reținut, escortat și încarcerat în Penitenciarul nr. 13 pentru executarea pedepsei”, comunică IGP.