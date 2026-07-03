Ungaria a retras azilul politic unui fost ministru polonez acuzat de corupție

Ungaria a anulat statutul de azilant politic acordat fostului ministru al justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, soției acestuia și fostului lui adjunct. Decizia, confirmată de ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, vine in contextul în care persoanele respective sunt anchetate pentru corupție în Polonia.

Radosław Sikorski a anunțat joi că a primit o confirmare oficială în scris din partea Ungariei privind retragerea protecției internaționale și invalidarea documentelor de călătorie pentru cei trei cetățeni polonezi. Aceștia primiseră statut de azilanți politici în Ungaria în timpul Guvernului Viktor Orbán.

Fostul ministru Zbigniew Ziobro este vizat într-o anchetă de corupție la Varșovia. El e acuzat de 26 de fapte penale, printre care abuz de putere și coordonarea unor acțiuni ilegale, cu un prejudiciu de peste 35 de milioane de euro din Fondul de Justiție, o rezervă bugetară destinată compensațiilor oferite victimelor infracțiunilor. Tribunalul Districtual din Varșovia a menținut recent decizia de a aplica măsura arestului preventiv în lipsă pentru fostul demnitar.

După alegerile parlamentare din Ungaria, odată cu înfrângerea lui Viktor Orban, fostul ministru polonez a plecat în Statele Unite. Potrivit procurorilor, el a aplicat pentru o viză pentru jurnaliști, pe motiv că va activa în SUA ca analist politic. Polonia a anunțat că va declanșa procedurile de extrădare.