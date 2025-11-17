Germania oferă Republicii Moldova 24,4 milioane de euro pentru modernizarea țării

Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și semnate în perioada următoare.

Germania va oferi 14,4 milioane de euro asistență tehnică pentru sprijinirea procesului de aderare, construirea unei economii puternice și inovatoare, cooperare tehnică pentru îmbunătățirea serviciilor locale, proiecte implementate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Alte 10 milioane de euro vor fi acordate pentru proiectul „Protecția copiilor și accesul la servicii de apă, sanitație și igienă, de sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova”, implementat de Banca Germană de Dezvoltare KfW și UNICEF.

Șeful Executivului a mulțumit pentru acest sprijin suplimentar, menționând contribuția semnificativă a Germaniei la Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, din care se achită compensațiile la energie.

Cei doi oficiali au discutat oportunitățile de extindere a colaborării economice, Germania fiind unul dintre principalii parteneri comerciali și investitori ai Republicii Moldova. A fost salutată organizarea Forumului de Afaceri Germania–România–Moldova, care va avea loc la 27 noiembrie curent la Stuttgart și care va reuni comunitățile de afaceri din cele trei țări. În prezent, în Republica Moldova activează 429 de companii cu capital german, inclusiv investitori și angajatori majori precum Dräxlmaier, Steinel, Südzucker, Gebauer&Griller și Kaufland. Conform datelor din 2024, Germania este al șaselea partener comercial al Republicii Moldova.

Un alt subiect important al discuțiilor a vizat cooperarea în domeniul educației, Germania fiind modelul și partenerul țării noastre în implementarea învățământului dual. Părțile au exprimat susținerea pentru deschiderea unui birou de legătură al Institutului Goethe la Chișinău, o inițiativă care va contribui la intensificarea schimburilor culturale.