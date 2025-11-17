Veaceslav Ioniță: Moldova a intrat în recesiune. Economia nu poate fi acoperită cu propagandă

Expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că Republica Moldova a intrat în recesiune în anul 2024, iar acest lucru este demonstrat de date oficiale privind scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Ioniță critică dur încercările unor comentatori apropiați politic de a nega realitatea economică.

Potrivit expertului, evoluția negativă a PIB-ului indică în mod clar o recesiune, iar pentru cine analizează datele cu onestitate, aceasta reprezintă „a treia recesiune din ultimii cinci ani”, un fenomen care reflectă starea tot mai fragilă a economiei moldovenești.

Recesiunea din 2024 este analizată și în studiul „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”, realizat de IDIS „Viitorul”. Ioniță subliniază că actuala contracție economică nu este un episod izolat, ci parte a unui proces mai lung de stagflație, definit ca „inflație galopantă urmată de stagnare și regres”.

Expertul acuză un „stil neo-bolșevic tot mai des întâlnit la Chișinău”, în care anumite persoane etichetează drept „Fals” orice discuție despre recesiune, fără argumente și fără analiză.

Ioniță afirmă că un astfel de demers reprezintă o încercare de a rescrie realitatea din motive politice: „O încercare primitivă de a șterge realitatea cu buretele, în ciuda faptelor, a cifrelor și a evidențelor”.

El remarcă și contradicțiile unora dintre cei care neagă situația economică actuală, subliniind că aceiași comentatori recunoșteau recesiunea în postări mai vechi, înainte de „a primi linie de partid”.

În opinia lui Ioniță, diferența dintre un economist și un propagandist este fundamentală.

„Economistul identifică și explică problemele pentru ca societatea să le poată înțelege și soluționa. Propagandistul neagă realitatea, minimalizează dificultățile și descurajează dezbaterea, creând o „iluzie de confort” pentru guvernare”, spune Ioniță.

Astfel de practici, afirmă expertul, distrug pe termen lung încrederea publică, dialogul și capacitatea societății de a adopta politici eficiente.

Veaceslav Ioniță avertizează că negarea recesiunii și manipularea discursului economic au consecințe costisitoare pentru întreaga țară: „Trist că unii încearcă să convingă societatea că Negru este Alb. Dar realitatea nu se schimbă după dorințe. Economia nu poate fi mințită la infinit”.

Expertul consideră că pentru a putea depăși dificultățile actuale este nevoie de analiză economică onestă, nu de „propagandă ieftină, agresivă și distructivă”.