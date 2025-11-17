Războiul dincolo de front: experții avertizează că au fost identificate daune psihologice profunde care distrug populația din Ucraina

Aproape patru ani de război intens în Ucraina au avut un impact teribil în ceea ce privește victimele de pe câmpul de luptă. Conform unui raport recent, conflictul provoacă, de asemenea, „daune psihologice profunde” populației civile ucrainene.

Dincolo de linia frontului, „războiul a destabilizat sever structurile sociale și familiale”, se arată în raportul intitulat „Creșterea violenței în rândul civililor din Ucraina”, publicat de New Lines Institute, cu sediul la Washington, relatează eurasianet.org.

Cei trei autori ai raportului au efectuat un sondaj clinic asupra civililor ucraineni în primul an al războiului Rusia-Ucraina, care a început în februarie 2022. Studiul a relevat că 75% dintre respondenți au prezentat simptome de PTSD, iar 66% au manifestat semne de prejudiciu moral. Departamentul pentru Afaceri ale Veteranilor din SUA definește prejudiciul moral ca fiind acțiuni care au loc în „circumstanțe deosebit de stresante”, în care „oamenii pot să comită, să nu prevină sau să fie martori la evenimente care contrazic credințele și așteptările morale profund înrădăcinate”, provocând sentimente de „vinovăție, rușine, dezgust și furie”.

Cazurile de violență domestică au crescut semnificativ

Trauma experimentată de civilii ucraineni este legată de o creștere a comportamentului agresiv, notează raportul, precizând că în 2023 cazurile raportate de violență domestică în Ucraina au crescut cu 20% față de anul precedent, iar infracțiunile înregistrate au crescut cu 80% în aceeași perioadă.

„Expunerea prelungită la conflict, distrugerea infrastructurii și prăbușirea rețelelor sociale contribuie la creșterea violenței interpersonale în rândul civililor”, se arată în raport. „Dovezi din războaie anterioare sugerează că expunerea la traumă, inclusiv PTSD și prejudiciul moral, poate amplifica agresivitatea în rândul populațiilor afectate, creând un ciclu în care violența socială escaladează chiar și în zonele neatinse direct de forțele militare.”

Raportul recomandă o serie de măsuri pentru a contracara daunele crescânde cauzate de trauma generată de război, inclusiv cercetare sistematică și dezvoltarea de programe de sprijin care să ofere „asistență parentală, mentorat pentru tineri și îngrijire psihosocială informată de traumă, pentru a proteja copiii și adolescenții de violența asociată războiului”. Alte programe ar trebui să abordeze factorii secundari care contribuie la violența domestică, cum ar fi abuzul de alcool, sugerează raportul.

„Implementarea eficientă necesită coordonare între multiple sectoare și niveluri, inclusiv sistemele individuale, familiale, comunitare și naționale, precum și investiții în servicii mobile și comunitare”, concluzionează raportul.