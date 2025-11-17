Lucrările la linia electrică Vulcănești – Chișinău, aproape de final

Lucrările de construcție a liniei Vulcănești – Chișinău sunt pe ultima sută de metri. A fost asamblat și montat ultimul pilon și instalate conductoarele. În următoarele două săptămâni, urmează să fie încheiate și lucrările de modernizare a Stației Electrice Chișinău de 330 kV și a Stației Electrice Vulcănești. Ultima etapă sunt testările, care ar putea dura patru săptămâni.

Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești – Chișinău are trei etape: construcția a peste 500 de fundații, asamblarea și montarea pilonilor și a 1.500 de kilometri de conductoare; modernizarea stațiilor electrice Chișinău și Vulcănești-Chișinău. Prima etapă a lucrărilor a ajuns la final.

„Pilonii, suntem la 99%, ultimul este instalat, iar pe conductori avem 3 kilometri de conductor de instalat din 157 km. Iată că suntem la final, înainte cu circa o lună și jumătate de termenul prevăzut cu contractorul conform planului de lucru. Cele mai mari provocări au fost în ceea ce privește logistica. Din cauza războiului din Ucraina, am fost nevoiți să schimbăm traseul de livrare și transportare a materialelor. A fost un mare efort în ceea ce privește exproprierea. Mai mult de 6 mii de terenuri din proprietate privată și publică au fost subiectul acestei exproprieri”, a declarat Ruslan Surugiu, director UCIPE.

„La Stația Electrică Chișinău 330 kV, procentul de realizare a lucrărilor este de 79%. Au fost instalate toate echipamentele pe partea de 400 kV și 330 kV și cele patru unități ale autotransformatorului de asemenea au fost instalate și montate. Urmează săptămâna aceasta să fie livrate ultimele materiale precum conductori, cleme și alte materiale pentru a putea fi finalizate lucrările de conectare a echipamentului dat”, a afirmat Sergiu Carmanschi, director Moldelectrica.

„Din momentul în care se finalizează aceste lucrări de construcție a liniei, urmează etapa de testare, se efectuează măsurători, ajustări, testări. Această etapă poate dura o lună, o lună și jumătate, depinde de condițiile meteo. Capacitatea liniei respective va permite import de aproximativ 60-70% din necesarul Republicii Moldova. Pe moment, noi importăm circa 60-70% pentru a compensa producția din sursele regenerabile și de la CET-uri”, spune Dorin Junghietu, ministrul Energiei.

Când va fi dată în exploatare aşa-numita linie a independenței energetice a R. Moldova și la ce etapă se află celelalte proiecte de interconectare cu România, vedeți, astăzi, în emisiunea Conexiuni Economice de la TVR MOLDOVA, începând cu ora 21.00.