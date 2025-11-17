Usatîi propune sancțiuni dure și noi reguli pentru clădirile abandonate din Chișinău

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat un set de propuneri legislative pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, în contextul tragediei de la fostul Hotel Național, unde o adolescentă de 13 ani și-a pierdut viața pe 7 noiembrie.

Usatîi susține că problema imobilelor părăsite este una veche, atât în Chișinău, cât și în alte orașe ale țării. El afirmă că a semnalat situația încă în perioada în care era primar al municipiului Bălți, menționând că Poliția nu poate asigura paza tuturor clădirilor abandonate.

Liderul Partidului Nostru propune majorarea semnificativă a sancțiunilor pentru proprietarii care lasă clădirile în paragină, inclusiv aplicarea unor amenzi procentuale raportate la valoarea imobilului.

„Dacă amenda este calculată ca procent din costul clădirii, proprietarii apar imediat, chiar dacă sunt în offshore-uri. Astăzi achită câteva mii de lei și nu contează”, a declarat Usatîi.

O altă măsură propusă este izolarea totală a primelor etaje ale clădirilor abandonate, prin instalarea gratiilor, panourilor de protecție și sistemelor de semnalizare, pentru a preveni accesul persoanelor în imobile nesigure.

Usatîi propune și obligativitatea instalării unor panouri sau fațade provizorii pe clădirile abandonate, similar practicilor din statele europene: „Un panou cu imaginea viitoarei clădiri, așa cum vedem la Viena. Indiferent dacă proiectul durează trei ani sau opt”.

Referindu-se la situația Hotelului Național, Usatîi afirmă că statul trebuie să clarifice statutul juridic al imobilului și responsabilitățile proprietarilor.

„Dacă pui o amendă reală, apar toți proprietarii”, a adăugat el.