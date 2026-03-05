Speranța că Republica Moldova și Ucraina vor intra în Uniunea Europeană până în anul 2027 a primit recent o lovitură dură din partea marilor puteri europene. Deși Statele Unite au susținut ideea unei aderări rapide pentru a ajuta la stabilizarea regiunii, Germania și Franța se opun ferm acestui calendar accelerat, considerându-l nerealist.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a fost foarte clar: o aderare la 1 ianuarie 2027 este „total exclusă”. Acesta explică faptul că nu se pot sări etapele obligatorii și că ambele țări trebuie să treacă printr-un proces lung de reforme înainte de a fi primite oficial. În același timp, Franța avertizează că Europa nu trebuie să se grăbească doar pentru că există presiuni din exterior, insistând că regulile de intrare în UE trebuie să rămână la fel de stricte pentru toată lumea.

SĂRĂCIE LA FIECARE PAS

În spatele acestor discuții diplomatice, realitatea de pe teren este însă mult mai crudă. Cetățenii sunt tot mai deziluzionați, simțind că promisiunile politice nu se transformă în condiții mai bune de viață. Situația economică este proastă, iar oamenii se luptă cu prețuri mari și o sărăcie care se simte la fiecare pas. Pentru mulți, visul european pare acum doar o lozincă îndepărtată, în timp ce problemele de zi cu zi devin tot mai greu de suportat.

Pe lângă opoziția marilor capitale, mai există și blocajul venit din partea Ungariei, care folosește dreptul de veto pentru a opri negocierile. Chiar dacă s-a propus ca Republica Moldova să meargă separat de Ucraina pentru a avansa mai repede, liderii de la Bruxelles se tem că acest lucru ar lăsa Kievul într-o poziție prea vulnerabilă. Astfel, în loc de o aderare în 2027, noile estimări indică anul 2028 ca fiind un termen oricum „foarte ambițios”, lăsând populația într-o așteptare dureroasă și plină de incertitudini.