Gheorghe Piperea (AUR): Miliardele pompate în Moldova nu pregătesc Unirea sau integrarea în UE, ci o transformă în cap de pod în conflictul cu Rusia

Juristul și politicianul AUR, Gheorghe Piperea, lansează un avertisment dur: fondurile occidentale care inundă Republica Moldova nu sunt destinate unirii cu România sau aderării la Uniunea Europeană, ci transformării acesteia într-o zonă tampon, pregătită pentru un conflict perpetuu cu Rusia.

„S-au băgat miliarde în Moldova, dar nu pentru a o pregăti pentru unirea cu țara-mamă sau pentru integrarea reală în Uniunea Europeană. Scopul este unul cinic: transformarea Moldovei într-un cap de pod al unui conflict pe termen lung cu Rusia, un conflict pe care Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mark Rutte și Keir Starmer îl doresc etern și militarizat”, a declarat Gheorghe Piperea.

Potrivit acestuia, banii trimiși de Bruxelles și capitalele occidentale nu merg în dezvoltarea reală a economiei sau în creșterea nivelului de trai al cetățenilor moldoveni, ci în programe de militarizare și propagandă, care pun în pericol pacea regională.

„Este un plan care sacrifică Moldova și destabilizează întreaga regiune, doar pentru interese geopolitice străine. Moldovenii nu au fost întrebați dacă vor să devină avanpost militar într-un război fără sfârșit”, a subliniat Piperea.

Declarațiile vin în contextul intensificării prezenței occidentale la Chișinău și a sumelor uriașe alocate de UE și partenerii săi pentru Republica Moldova. În timp ce liderii europeni vorbesc despre „sprijin pentru democrație”, AUR atrage atenția că adevărata miză este una geopolitică, iar costul îl vor suporta cetățenii de rând. Sub guvernarea PAS datoria publică a Republicii Moldova s-a dublat.