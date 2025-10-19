Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus

Gărzile de frontieră poloneze au descoperit un tunel folosit, se pare, de migranți pentru a intra în țară din Belarus, ocolind bariera de la suprafață. Descoperirea pasajului subteran, care se întindea pe aproximativ 20 de metri în teritoriul polonez, a fost confirmată vineri de către oficiali polonezi, relatează TVPWorld.

Ofițerii din provincia Podlaskie, din nord-estul țării, au declarat că au detectat tunelul folosind „sisteme electronice avansate” instalate recent în zonă. Ca răspuns la valul de migrație ilegală din Belarus din ultimii ani, autoritățile poloneze au îmbunătățit infrastructura de securitate de-a lungul frontierei, inclusiv un gard lung de 186 de kilometri, construit în 2022. În iulie, o secțiune importantă a barierei a fost modernizată, fiind instalate dispozitive precum camere termice de ultimă generație.

Aceste sisteme au jucat un rol esențial în detectarea unui incident similar la frontieră luna trecută, când sistemele electronice au alertat grănicerii cu privire la migranții care încercau să treacă ilegal în Polonia pe sub pământ.

Granița polono-belarusă se află în centrul crizei migrației ilegale de-a lungul flancului estic al Uniunii Europene din 2021. Polonia și aliații săi au acuzat regimul președintelui belarus Aleksandr Lukașenko că a provocat criza aducând migranți din Orientul Mijlociu și Africa în Belarus pentru a-i transporta la granița cu Polonia.

Guvernul polonez afirmă că aceasta face parte dintr-o strategie mai amplă de „război hibrid” menită să destabilizeze regiunea. Poliția de frontieră din Podlaskie, responsabilă de o porțiune cheie a frontierei, se confruntă cu cea mai mare presiune. De la începutul anului 2025, ofițerii locali au înregistrat peste 26.700 de tentative de trecere ilegală în Polonia.

Varșovia a fost criticată de grupurile pentru drepturile omului pentru răspunsul său la încercările de trecere ilegală a frontierei, în special în ceea ce privește presupusa utilizare a „respingeri” pentru a trimite migranții înapoi în Belarus fără a le permite să solicite azil. De la începutul crizei, se crede că zeci de străini au murit în zona de frontieră, blocați între Polonia și Belarus.