ISC cere blocarea accesului în zona blocului din București și demolarea etajelor superioare: „E o zonă cu risc ridicat de prăbușire”

Inspectoratul de Stat în Construcţii propune, în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovei, interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă.

Având în vedere gradul de avariere al structurii de rezistenţă la nivelul etajelor 4, 5, 6 şi 7, pericolul de prăbuşire a unor elemente structurale dislocate cu posibilitatea de generare a unei prăbuşiri extinse faţă de zona avariată, ISC anunță că ar trebui luate următoarele măsuri, cu acceptul reprezentanţilor procuraturii:

Interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, cu ajutorul unui excavator cu brat lung echipat cu foarfecă hidraulică.

„Se va acţiona astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbuşiri ale unor componente de dimensiuni mari”, se precizează în raportul ISC.

Inspectorarul mai transmite că, pentru a preveni prăbuşirea etajelor inferioare ca urmarea a unor căderi necontrolate a unor părţi de construcţii de mari dimensiuni rezultate în cadrul procesului de demolare, se recomandă instalarea unor popi de siguranţă în cadrul etajelor inferioare, de la nivelul fundaţiilor până sub planşeul de peste etaj 4.

„Instalarea acestor popi se va realiza de către persoane specializate pentru intervenţii în zone cu risc ridicat de prăbuşire”, precizează ISC.