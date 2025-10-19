Avocata Violeta Gașițoi: Nu vettingul, ci legea si instituțiile statului trebuie să funcționeze

Avocata Violeta Gașițoi explică de ce ideea unui vetting în domeniu atentează la independența apărătorilor și condamnă afirmația publică despre „interpretarea legii de către apărători ca să „scoată pe cineva din închisoare”. „Rolul avocatului nu este să „interpreteze” legea pentru cineva, ci să o apere atunci când este abuzată. Cine nu înțelege acest lucru, riscă să creadă că justiția poate exista fără avocați. Dar o justiție fără avocați nu este justiție, ci doar putere arbitrară”, susține Violeta Gașițoi, care activează în Republica Moldova și în Statele Unite ale Americii.

„În anii 2000–2003, mulți avocați din Republica Moldova trăiau sub un sentiment permanent de presiune: ori de câte ori țara primea observații sau comunicări serioase din partea instanțelor și organismelor internaționale — în special în materie de tortură și tratamente inumane sau degradante — existau cazuri în care avocații au fost amenințați cu dosare penale. Această dinamică a generat teamă: apărarea drepturilor omului „în fața lumii” putea deveni, practic, motiv pentru represalii interne. Această realitate a fost adesea contracarată, pe atunci, de Uniunea Avocaților, care încerca să ofere o barieră de protecție și solidaritate profesională.

Schimbările politice ulterioare nu au rezolvat complet problema presiunilor: avocați care au luptat împotriva corupției sau au contestat abuzuri au rămas ținta unui discurs ostil și a unor proceduri care le punea în pericol independența profesională. Presiunile veneau atât din partea unor instituții ale statului, cât și din partea unor “colegi” — iar pentru accesul la justiție și funcționarea corectă a statului de drept, trebuie să ne fie clar că soluțiile nu pot fi represive.

Astăzi vedem un context nou: procese de rezonanță, reforme și proceduri de evaluare (așa-numitul „vetting”) care urmăresc integritatea sistemului judiciar. Orice mecanism de verificare trebuie însă să respecte dreptul la a profesa liber, normele internaționale și principiile statului de drept: procedurile trebuie să fie legale, transparente, proporționale și necesare într-o societate democratică; nu pot fi folosite ca instrumente de intimidare sau ca mijloace de a elimina apărători incomozi. Convențiile și recomandările internaționale subliniază protecția avocaților împotriva intimidării și a repercusiunilor pentru activitatea lor profesională.

Mai mult: rolurile organelor implicate în procese penale și civile sunt distincte și complementare. Procurorul are obligația de a aduce probe care să demonstreze vinovăția dincolo de orice dubiu rezonabil; judecătorul are datoria de a evalua probele în conformitate cu legea, de a asigura ordinea și de a preveni abuzurile sau amânările care duc la prescrierea faptelor. Dacă cineva susține că „avocații trebuie eliminați” sau că „vettingul” poate înlocui garanțiile procesuale, trebuie întrebat: ce se întâmplă cu dreptul la apărare, cu standardele procesului echitabil și cu obligațiile internaționale la care statul a aderat? Aceste întrebări nu sunt retorice — ele definesc dacă reformele sunt reale sau doar retorică.

Dacă autoritățile doresc verificarea veniturilor și integrității profesionale, există deja instituții publice și proceduri legale pentru astfel de verificări. Orice ingerință în activitatea avocatului trebuie să respecte cadrul legal, să fie motivată, proporțională și supusă controlului juridic. Libertatea profesiei, independența avocatului și garanțiile procesuale sunt piloni ai statului de drept pe care nu îi putem deroga în numele unor măsuri politice.

În concluzie, este de notat că: reforma justiției este esențială — dar reforma nu înseamnă eliminarea apărătorilor incomozi sau folosirea mecanismelor disciplinare sau administrative pentru a intimida. Avocații, ca profesioniști care apără libertăți fundamentale, trebuie protejați de atacuri, amenințări și represalii, nu sancționați pentru faptul că își exercită rolul constituțional. Orice mecanism de control trebuie construit în conformitate cu legea, cu tratatele internaționale și cu principiile statului de drept”, a explicat Violeta Gașițoi