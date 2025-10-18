Lovitură pentru Macron: Standard & Poor’s retrogradează ratingul de țară al Franței

Standard & Poor’s a decis să coboare ratingul de țară al Franței, invocând „incertitudinea ridicată” care planează asupra finanțelor publice. Hotărârea vine imediat după ce guvernul francez a suspendat aplicarea controversatei reforme a pensiilor, potrivit Politico.

„În ciuda prezentării în această săptămână a proiectului de buget pentru 2026 în Parlament, incertitudinea legată de finanțele guvernului francez rămâne ridicată”, a transmis agenția într-un comunicat.

S&P a coborât ratingul suveran de la AA-/A-1+ la A+/A-1, păstrând totuși o perspectivă stabilă.

Lecornu, presiune uriașă în Parlament

Premierul Sébastien Lecornu a reușit joi să treacă peste două moțiuni de cenzură, însă decizia de a opri implementarea creșterii vârstei de pensionare a fost percepută drept o concesie majoră către Partidul Socialist.

Această reformă era considerată una dintre piesele de rezistență ale președintelui Emmanuel Macron.

Critici directe de la S&P

„Incertitudinea privind finanțele publice rămâne ridicată înaintea alegerilor prezidențiale din 2027”, notează raportul.

„Un exemplu în acest sens este decizia noului guvern de a suspenda reforma istorică a pensiilor, introdusă inițial în lege în 2023”, au subliniat analiștii agenției.

Prognoze pesimiste pentru economie

S&P estimează că economia franceză va avansa cu doar 0,7% în 2025, urmând o „revenire modestă” în 2026.

Totodată, agenția avertizează că dobânzile ridicate pentru împrumuturile guvernamentale ar putea afecta costurile de finanțare pentru întreaga economie.

Deficitul și datoria publică, în centrul atenției

Potrivit evaluării, guvernul ar putea atinge ținta de deficit bugetar de 5,4% din PIB în 2025, însă consolidarea fiscală va fi mai lentă decât s-a anticipat anterior.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a confirmat că proiectul de buget pentru 2026 ar trebui să reducă deficitul la 4,7% anul viitor.

În același timp, datoria publică este departe de a fi sub control. S&P prognozează că nivelul acesteia va urca la 121% din PIB în 2028, față de 112% la finalul lui 2024.