Ziua Națională a Vinului revine în PMAN: Peste 110 producători, la ediția aniversară

Piața Marii Adunări Naționale se va transforma, pe 3 și 4 octombrie, într-un spațiu dedicat vinului și tradițiilor vitivinicole. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va reuni peste 110 producători din Republica Moldova, alături de profesioniști ai sectorului și vizitatori din țară și de peste hotare.

Ediția din acest an va avea o amploare mai mare, iar sărbătoarea se va extinde inclusiv pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru a oferi mai mult spațiu activităților și experiențelor destinate publicului.

Ziua Națională a Vinului a fost organizată pentru prima dată în 2002, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”, unde au participat peste 50 de producători. În cei 25 de ani, numărul vinificatorilor prezenți la eveniment s-a dublat, iar sărbătoarea s-a transformat într-o platformă de promovare a vinurilor moldovenești și a Republicii Moldova ca destinație vitivinicolă.

„Ziua Națională a Vinului a crescut în acești 25 de ani odată cu sectorul vitivinicol. De la prima ediție și până astăzi s-a dublat numărul vinificatorilor, a crescut calitatea vinurilor, a evoluat politica de promovare, s-au diversificat piețele de export pentru Vinul Moldovei”, a declarat directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi.

Potrivit acestuia, ediția aniversară va pune accent și pe oamenii care au contribuit la dezvoltarea sectorului – viticultori, vinificatori și consumatori.

De-a lungul anilor, evenimentul și-a modificat de mai multe ori formatul. În 2015, sărbătoarea a ajuns pentru prima dată direct la vinării, iar în 2019 s-a extins din PMAN spre Scuarul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Atunci, evenimentul a atras peste 70.000 de vizitatori.

În 2025, la Ziua Națională a Vinului au participat 106 vinării, dintre care 43 de mici producători. Totodată, 9.000 de vizitatori au achiziționat „Carnetul Degustătorului”, care permite efectuarea degustărilor la standurile vinăriilor participante.

În acest an, cei peste 110 producători vor fi reuniți sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, iar ediția aniversară va pune în prim-plan evoluția și diversitatea sectorului vitivinicol din Republica Moldova.