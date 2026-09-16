Radu Musteața, numit director al AIPA după mandatul de două zile la Agricultură

Radu Musteața revine într-o funcție publică la mai puțin de două luni după ce a demisionat de la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Fostul ministru, al cărui mandat a durat doar două zile, a fost numit director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Numirea lui Radu Musteața la conducerea AIPA a fost aprobată miercuri, 16 septembrie, de Guvern. Acesta a condus anterior Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, iar în luna iulie a fost desemnat ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

Mandatul său de ministru s-a încheiat însă după doar două zile. Musteața și-a prezentat demisia pe 24 iulie, în contextul controverselor legate de trecutul său politic și de informațiile privind apartenența sa anterioară la Partidul Democrat din Moldova.

După revenirea în serviciul public, Radu Musteața i-a mulțumit premierului Vasile Tofan pentru încrederea acordată și a declarat că preia conducerea AIPA „cu responsabilitate și hotărâre”.

„Pentru mine, acest mandat nu înseamnă doar administrarea unei instituții. Înseamnă asumarea unui proces de transformare și fortificare a AIPA, astfel încât Agenția să devină o instituție modernă, eficientă și pregătită să funcționeze la standardele Uniunii Europene”, a declarat Musteața.

Noul director susține că, în contextul integrării europene a Republicii Moldova, AIPA trebuie să-și consolideze capacitățile pentru a putea administra viitoarele instrumente de sprijin aferente Politicii Agricole Comune. Printre prioritățile anunțate se numără digitalizarea, transparența și consolidarea echipei instituției.

Musteața a subliniat și importanța resurselor financiare gestionate de Agenție.

„AIPA administrează un buget de peste 2 miliarde de lei și oferă cele mai importante finanțări pentru sectorul agricol. Aceste resurse trebuie să fie gestionate corect și responsabil, pentru a crește productivitatea și competitivitatea agriculturii noastre, pentru a sprijini investițiile care creează valoare adăugată înaltă”, a spus acesta.

Radu Musteața s-a referit și la episodul care a precedat plecarea sa din Guvern, afirmând că experiențele și criticile trebuie transformate în lecții.

„Revin în serviciul public și cu o convingere pe care experiența ultimilor ani mi-a întărit-o: obstacolele, erorile, critica nu trebuie să ne oprească din efortul de a construi instituții puternice. Dimpotrivă, ele pot servi drept lecții pentru a face lucrurile și mai bine”, a declarat noul director al AIPA.

El a adăugat că Republica Moldova are nevoie de profesioniști care să-și folosească experiența în serviciul statului și de reforme care să asigure funcționarea eficientă a instituțiilor publice.