Țigarete cu timbre din R. Moldova, găsite în România în podelele a două camioane

Peste un milion de țigarete cu timbre de acciză din Republica Moldova au fost descoperite de inspectorii vamali români în compartimente special amenajate în podelele a două semiremorci. Marfa, vehiculele și persoanele implicate au fost predate organelor de cercetare penală.

Potrivit Autorității Vamale Române, operațiunea a avut loc pe 14 septembrie, în județul Ilfov, fiind desfășurată de inspectorii Serviciului Coordonare Echipe Mobile împreună cu echipele mobile ale Direcției Regionale Vamale București.

În timpul acțiunii, vameșii au identificat un mijloc de transport de marfă chiar în momentul în care mai multe persoane transferau țigarete din semiremorcă într-o autoutilitară.

La verificarea vehiculului, inspectorii au descoperit un compartiment special amenajat în podeaua semiremorcii. În ascunzătoare se aflau 535.000 de țigarete cu timbre de acciză din Republica Moldova.

În cadrul aceleiași operațiuni, autoritățile au verificat un al doilea mijloc de transport de marfă. Și în acest caz, în podeaua semiremorcii fusese amenajat un compartiment similar, în care au fost găsite alte 535.000 de țigarete.

În total, vameșii au ridicat 1.070.000 de țigarete, echivalentul a 53.500 de pachete.

Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 930.850 de lei.

Marfa, mijloacele de transport și persoanele implicate au fost predate organelor de cercetare penală, cazul fiind investigat pentru contrabandă asimilată.