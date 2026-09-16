Costiuc acuză Poliția că știa că bărbatul din Măgdăcești căuta o armă. Reacția IGP

La mai bine de două săptămâni de la tragedia de la Măgdăcești, Poliția se confruntă cu noi acuzații. Deputatul Vasile Costiuc susține că bărbatul care și-ar fi împușcat soția, iar apoi s-ar fi sinucis, era cunoscut ca agresor în familie, iar oamenii legii ar fi fost informați inclusiv despre intenția acestuia de a procura o armă.

Inspectoratul General al Poliției afirmă că declarațiile nu corespund realității și că s-a făcut confuzie cu un alt caz.

Vasile Costiuc spune că bărbatul care și-ar fi omorât soția figura în evidențele Poliției. Potrivit lui, au fost pornite mai multe cauze penale.

Vasile Costiuc, deputat „Democrația Acasă”: „În toate cazurile de violență în familie, conform actelor interne ale MAI, șeful IGP a fost obligat să dispună conducătorii direcției de ordine publică ai IGP, anchete interne de serviciu pentru fiecare infracțiune comisă a cetățeanului Efros. De ce nu s-a făcut?”

Ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a menționat că Poliția s-a autosesizat în urma acestor declarații și se va acționa conform legii.

Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne: „Nu vreau să comentez astfel de postări pe rețelele de socializare. Eu cred că este foarte important ca atunci când se cunosc anumite detalii care pot contribui la o mai rapidă și o mai eficientă investigare a unei cauze penale mai ales de această gravitate, se acționează diferit”.

Costiuc a mai declarat că, în lunile dinaintea crimei, bărbatul de la Măgdăcești ar fi căutat să împrumute o armă, spunând că vrea să împuște un câine. Potrivit deputatului, informația ar fi ajuns la conducerea Inspectoratului de Poliție Criuleni.

Vasile Costiuc, deputat „Democrația Acasă”: „Șeful IGP era obligat să dispună anchete de serviciu pe fiecare caz de pornire a dosarelor penale pentru a stabili dacă au fost întreprinse toate măsurile legale pentru prevenirea violenței în familie”.

De partea cealaltă, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că informațiile privind persoana care ar fi căutat o armă se referă la un alt caz.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției: „În primul rând este foarte important ca atunci când ne informăm să ne informăm corect. Iar atunci când citim ceva de pe un monitor, cel puțin să avem rațiunea de a citi și de a verifica lucrurile. Eu amintesc că în acea zi când am avut tragedia la Măgdăcești, am mai avut o tragedie și în sectorul Buiucani și am comunicat în acea seară despre o sinucidere într-un subsol. Iată acea persoană căuta armă pentru motivația să omoare niște animale care îl deranjau. Deci este cu totul alt caz.”

Tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia, de 47 de ani, au fost găsiți morți în locuință, după ce una dintre fiicele lor a alertat poliția. Bărbatul și-ar fi împușcat mortal soția, după care și-ar fi luat viața. Cazul ridică în continuare semne de întrebare privind modul în care a fost monitorizat bărbatul care avea emis un ordin de protecție.