Politehnica familiei Bostan, la conducere de 34 de ani, își face acum și o facultate de drept

Universitatea Tehnică a Moldovei, universitate de ingineri, deschide o Facultate de Drept la Chișinău și Cahul. Rectorul Viorel Bostan a semnat ordinul de constituire pe 1 iulie 2026, iar cursurile încep din toamnă. Senatul UTM aprobase decizia pe 30 iunie, iar Ministerul Educației nu figurează în ea.

Facultatea e ultima dintr-un șir de mișcări pe care Igor Șarov, Dragoș Galbur și PSRM le-au numit un lanț de „coincidențe”.

În septembrie 2025, Bostan candidează pe lista PAS la parlamentare și e ales deputat. Renunță repede la mandat ca să rămână rector. Mandatul lui de rector expira pe 2 februarie 2026, iar Codul Educației permitea doar două mandate consecutive.

La sfârșitul lui 2025, majoritatea PAS modifică acel cod și adaugă o excepție: rectorul unei universități care absoarbe altă instituție capătă dreptul la un al treilea mandat. Opoziția o numește lege „cu dedicație”. Ministrul Dan Perciun susține modificarea și îl apără pe Bostan, calificând atacurile drept „descalificante”.

Apoi UTM începe să absoarbă instituții, exact condiția pusă în lege. Întâi Universitatea Agrară. Pe 4 februarie 2026, Guvernul aprobă absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Perciun anunță și fuziunea cu Universitatea de Stat din Moldova, sub numele Universitatea Chișinău. Pe 23 aprilie 2026, Bostan e reales pentru al treilea mandat, cu 751 de voturi față de 137 pentru Veaceslav Bârdan.

Dragoș Galbur, liderul PNM, a rezumat schema: candidezi pe listele PAS, absorbi Universitatea Agrară, apoi Cahulul, devii o entitate juridică nouă și poți candida pentru încă cinci ani.

Bostan conduce UTM din 2016. Tatăl său, Ion Bostan, a condus universitatea între 1992 și 2015, adică 34 de ani de familie la conducere. Igor Șarov, rectorul USM, avertizează că reorganizarea ar duce aceeași familie spre aproape 44 de ani în fruntea unei universități. „Nu suntem Coreea de Nord”, a scris el. Bostan respinge acuzațiile și spune că mandatele nu se moștenesc, ci se câștigă prin vot.

Ultima verigă: o facultate de drept la o universitate de ingineri.