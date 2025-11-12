Grâul Moldovei se vinde “pe nimic” — exporturi mari, preţuri la pământ

Exporturile de grâu din Republica Moldova au crescut semnificativ în perioada iulie-octombrie 2025, ajungând la circa 523 000 de tone, faţă de 432 000 în aceeaşi perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, preţul mediu de export a înregistrat cea mai scăzută valoare din ultimii cinci ani: aproximativ 3,53 lei pe kilogram, în scădere faţă de 3,57 lei/kg în 2024 și cu aproape 30% mai mic decât în 2023.

Calitatea grâului exportat reprezintă una dintre explicaţii. Loturile cu coeficient W (care măsoară puterea şi elasticitatea glutenului) sub standard au fost respinse sau reclasificate, ceea ce a forţat exportatorii să accepte preţuri mai mici pentru a rămâne competitivi. În consecinţă, în ciuda volumelor mai mari, valoarea totală a exporturilor este relativ modestă — circa 1,85 miliarde de lei pentru primele patru luni ale sezonului 2025–2026.

Structura exporturilor s-a schimbat şi ea: Italia a devenit principalul cumpărător, absorbind 41% din volumul total, la un preţ mediu de 3,57 lei/kg, urmată de România cu 19% din exporturi. Grecia şi Liban apar şi ele în topul destinatarilor, Libanul plătind un preţ mediu mai mare pentru grâul moldovenesc – 4,08 lei/kg, pentru o cantitate de 32,7 mii tone.

Economiştii avertizează că fenomenul este simptomatic pentru agricultura moldovenească: agricultura de volum este exportată în masă, dar fără valoare adăugată, iar preţurile scăzute pun în pericol viabilitatea economică a fermierilor. În lipsa investiţiilor în calitatea recoltelor, infrastructură şi lanţuri logistice moderne, Moldova continuă să “exporte mult, dar pe nimic”.