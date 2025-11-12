VIDEO: „O binecuvântare”. Zinaida Popa, după ce soţul său a fost demis din fruntea SPPS: Nu mai trebuie să păzească „onoarea și demnitatea” cuiva

Zinaida Popa, soția fostului director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat Vasile Popa, a venit cu o reacție publică, după ce ultimul a fost demis din funcție. „Este o binecuvântare pentru familia noastră”, a spus consiliera.

Vine un moment când nu mai trebuie să lupți cu răul. El singur se autodistruge. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot, îi sut reconoscătoare soțului meu pentru tot. Este un conducător excepțional. Moldova, pentru Serviciul de Protecție și Pază de Stat, o să mai viseze la un asemenea conducător.

Unica mea preocupare și tristețe pe care o simt acum este viitorul sumbru al Moldovei”, a spus Zinaida Popa.